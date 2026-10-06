За посылки с Temu и Aliexpress придется платить больше: комитет Рады одобрил новые правила налогообложения

Профильный комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению законопроект, предусматривающий введение НДС (налога на добавленную стоимость) на дистанционные покупки стоимостью до 150 евро через иностранные электронные платформы (Temu, Aliexpress), причем начислять и уплачивать налог должны продавцы или маркетплейсы. Новые правила пока не действуют — их ещё предстоит окончательно принять Верховной Радой, а льготы планируется сохранить, в частности, для некоммерческих отправлений между физическими лицами стоимостью до 45 евро.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). "Правительство рассчитывает привлечь дополнительно 6 млрд грн", — говорится в сообщении.

В частности, Железняк добавил, что отмена льготы вступит в силу не ранее 1 июля 2027 года. К этому времени Кабинет министров Украины будет готов внедрить систему, но, по его мнению, система даже в 2028 году не заработает. Законопроекты должны быть приняты Верховной Радой во втором чтении и в целом, после чего они должны пройти дальнейшие законодательные процедуры и вступить в силу.

По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, изменения необходимы прежде всего для финансовой устойчивости государства, финансирования обороны и выполнения социальных обязательств. Кроме того, принятие этих норм является частью обязательств Украины перед ЕС и МВФ и одним из условий получения около 4 млрд евро макрофинансовой помощи.

Гетманцев также отметил, что на введении единых правил настаивает украинский легальный бизнес, который платит налоги, создает рабочие места и должен конкурировать с иностранными продавцами. По его словам, вопрос заключается не в стране производства товара, а в том, работают ли все участники одного рынка в одинаковых условиях. Особенно актуально это во время войны, когда украинские предприятия несут убытки из-за российских атак на склады, производства и товары.

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Что одобрил комитет Рады

Речь идет о двух взаимосвязанных документах — правительственном законопроекте № 15460 и депутатском № 16051-1. Они призваны перестроить систему налогообложения товаров, которые украинские потребители приобретают дистанционно за рубежом, прежде всего через крупные электронные платформы и маркетплейсы.

Ключевое изменение касается товаров стоимостью до 150 евро. В настоящее время для небольших международных посылок действует льготный режим, однако для коммерческих онлайн-покупок его предлагают фактически отменить: такие товары должны облагаться НДС.

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При этом структура новой системы предполагает, что покупателю не придется самостоятельно рассчитывать налог и отдельно уплачивать его после прибытия посылки в Украину. Обязанность начислить и перечислить НДС планируется возложить на продавцов или электронные платформы, через которые осуществляется продажа.

Фактически налог должен учитываться еще на этапе оформления покупки. Такой механизм близок к европейской модели IOSS (Import One Stop Shop), которая позволяет администрировать НДС при дистанционной торговле.

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Что произойдет с покупками до 150 евро

Именно эта часть реформы напрямую касается миллионов украинцев, которые заказывают одежду, электронику, товары для дома, аксессуары и другую продукцию на зарубежных онлайн-площадках.

Сейчас порог в 150 евро позволяет ввозить соответствующие международные посылки без уплаты НДС. После введения предлагаемой системы коммерческие дистанционные покупки через электронные платформы больше не будут пользоваться такой льготой.

Базовая ставка НДС в Украине составляет 20%. Однако это не означает, что абсолютно каждый товар после реформы автоматически подорожает ровно на 20%. На окончательную сумму для покупателя могут влиять политика конкретного маркетплейса, цена продавца, скидки, комиссии и то, каким образом платформа учтёт налоговую нагрузку.

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Для покупателя главное изменение будет заключаться в другом: налог на дешевую онлайн-покупку из-за рубежа больше нельзя будет избежать только потому, что ее стоимость не превышает 150 евро.

Не все посылки стоимостью до 150 евро подлежат налогообложению

В то же время говорить о полной отмене любой льготы в 150 евро для всех без исключения международных отправлений некорректно. Законодатели проводят разграничение между коммерческими онлайн-покупками и другими случаями ввоза товаров. В частности, льготу планируют сохранить для ввоза товаров физическими лицами в несопровождаемом багаже в пределах установленного порога.

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Отдельное правило предусмотрено для посылок между физическими лицами. Бесплатные отправления стоимостью до 45 евро предлагают и в дальнейшем не облагать налогом, если одно физическое лицо отправляет товар другому не в рамках коммерческой операции, а для личного или семейного использования. То есть условный подарок от родственника из-за рубежа и покупка товара на иностранном маркетплейсе будут рассматриваться по-разному.

Почему власти занялись дешевыми международными посылками

Одна из основных причин — стремительный рост объемов электронной торговли и, соответственно, стоимости товаров, поступающих в Украину без уплаты НДС. В 2025 году общая стоимость международных посылок достигла 167,3 млрд грн. Из них около 92,9 млрд грн пришлось на отправления, которые не облагались налогом.

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Эта тенденция продолжилась и в 2026 году. Только за первые семь месяцев общая стоимость ввезенных в Украину международных посылок составила 136,3 млрд грн, из которых 56,8 млрд грн пришлось на отправления без уплаты НДС.

Для сравнения: ещё в 2023 году объём необлагаемого налогом импорта в рамках соответствующей льготы оценивался примерно в 40 млрд грн. Таким образом, речь идет уже не о небольшом сегменте частных покупок, а о десятках миллиардов гривен импорта ежегодно.

Государство рассчитывает получить миллиарды гривен

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В Министерстве финансов ожидают, что изменение правил позволит существенно увеличить бюджетные поступления. Предварительно дополнительный финансовый эффект от новой системы оценивали примерно в 10 млрд грн в течение следующего года.

В то же время звучали и значительно более высокие оценки потерь бюджета от нынешнего режима. По оценке председателя финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, из-за действующей льготы бюджет может недополучать около 33 млрд грн. Отдельное предложение предусматривает, что поступления от НДС с международных почтовых и экспресс-отправлений будут направляться в специальный фонд государственного бюджета на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

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Еще один аргумент авторов реформы — конкуренция между украинскими компаниями и иностранными продавцами. Компания, которая официально производит или импортирует товар в Украину, должна уплачивать предусмотренные законодательством налоги, содержать сотрудников, оплачивать логистику, аренду, электроэнергию и другие расходы.

В то же время аналогичный дешевый товар иностранного продавца может попасть напрямую к украинскому покупателю через международную посылку без НДС, если его стоимость укладывается в действующий лимит. Именно поэтому в правительстве считают, что нынешняя модель создает неравные условия для внутреннего и зарубежного бизнеса.

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Льготу можно было использовать для коммерческого импорта

Есть и другая проблема — дробление крупных коммерческих партий на значительное количество небольших отправлений. Льготный порог создает возможность распределить товары по отдельным посылкам так, чтобы стоимость каждой формально не превышала 150 евро. В результате режим, созданный в первую очередь для частных покупок граждан, потенциально может использоваться для систематического ввоза продукции на продажу.

Представители власти ранее сообщали о случаях, когда коммерческие товары оформлялись на значительное количество различных получателей именно для использования льготного режима. Введение НДС непосредственно на уровне электронных платформ должно, среди прочего, затруднить использование такой схемы для товаров, приобретенных через маркетплейсы.

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Предлагаемые изменения не должны распространяться одинаково на все категории продукции. Для части товаров, имеющих критическое значение для обороны, безопасности и энергетики, планируется сохранить налоговые льготы. В частности, речь идет о товарах, ввоз которых уже освобожден от НДС в соответствии с нормами Налогового кодекса. Правительство должно определить подробный порядок применения такого освобождения.

От решения по посылкам зависит международное финансирование Украины

Изменение правил налогообложения международных онлайн-покупок имеет значение не только для внутренних налоговых поступлений. Принятие соответствующего пакета законов связано с международными финансовыми обязательствами Украины.

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Министерство финансов ранее заявляло, что выполнение этих условий связано с возможностью получения около 4 млрд евро международной финансовой поддержки. Реформа входит в обязательства Украины в рамках сотрудничества с международными партнерами, в частности программы МВФ и макрофинансовой поддержки Европейского Союза.

Кроме того, переход к модели, при которой НДС с дистанционных продаж администрируют продавцы или электронные платформы, должен приблизить украинские правила к тем, которые применяются в ЕС.

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Когда могут вступить в силу новые правила

Несмотря на решение профильного комитета, НДС на все соответствующие покупки до 150 евро пока не введен. Одобрение документа комитетом ко второму чтению означает лишь готовность законопроектов к следующему этапу парламентского рассмотрения.

Верховная Рада ещё должна проголосовать за документы во втором чтении и в целом. Поэтому до завершения законодательной процедуры нынешние правила для покупателей остаются в силе. Сроки запуска системы в ходе подготовки реформы менялись: ранее называли 1 января 2027 года, а впоследствии — не ранее июля 2027-го. Окончательную дату можно будет определить после принятия парламентом окончательной редакции законов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина столкнулась с самым сложным периодом в привлечении внешнего финансирования с начала полномасштабного вторжения — потребность во внешнем финансировании составляет 29 млрд долларов до конца текущего года и 53 млрд долларов в следующем. Однако, несмотря на это, народные депутаты вряд ли согласятся ввести новые налоги.