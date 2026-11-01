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За хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБР

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
18
За хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБР
ФБР заявило, что за атакой на Binance стоит Северная Корея

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что Северная Корея несет ответственность за хакерскую атаку на криптовалютную биржу Binance. Злоумышленники похитили виртуальные активы на сумму более 6 млрд долларов США.

Об этом 31 октября сообщили на сайте ФБР. В спецслужбе обозначают эту "конкретную вредоносную кибердеятельность Северной Кореи" как TraderTraitor.

Совместно с партнерами из Секретной службы США (USSS) и уголовно-следственного подразделения Налоговой службы Штатов (IRS-CI) ФБР установило, что участники операции TraderTraitor конвертируют похищенные активы преимущественно в Ethereum (ETH).

"Ожидается, что эти активы впоследствии будут отмыты путем конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, что является подготовкой к следующим этапам вывода средств", – говорится в сообщении.

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Все три ведомства призвали субъектов частного сектора, в частности операторов узлов THORNode и RPC, сервисы мгновенного обмена, сервисы DeFi, компании по аналитике блокчейнов и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов блокировать транзакции с адресами, которые участники группировки TraderTraitor используют для отмывания этих украденных активов, или транзакции, исходящие с таких адресов.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что криптобиржа Binance подверглась хакерской атаке, в результате которой из ее кошельков вывели около 5 млрд долларов. По предварительным данным, отток средств был зафиксирован сразу в пяти блокчейнах.

Позже появилась информация, что за взломом криптовалютной биржи Binance, который уже признали самым масштабным в истории, может стоять северокорейская хакерская группировка TraderTraitor (также известная как Lazarus Group). Также специалисты пересчитали масштаб взлома, увеличив расчетный ущерб с 5,3 до $6,36 млрд.

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