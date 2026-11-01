За хакерской атакой на Binance стоит Северная Корея – ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что Северная Корея несет ответственность за хакерскую атаку на криптовалютную биржу Binance. Злоумышленники похитили виртуальные активы на сумму более 6 млрд долларов США.

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Об этом 31 октября сообщили на сайте ФБР. В спецслужбе обозначают эту "конкретную вредоносную кибердеятельность Северной Кореи" как TraderTraitor.

Совместно с партнерами из Секретной службы США (USSS) и уголовно-следственного подразделения Налоговой службы Штатов (IRS-CI) ФБР установило, что участники операции TraderTraitor конвертируют похищенные активы преимущественно в Ethereum (ETH).

"Ожидается, что эти активы впоследствии будут отмыты путем конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена, что является подготовкой к следующим этапам вывода средств", – говорится в сообщении.

Все три ведомства призвали субъектов частного сектора, в частности операторов узлов THORNode и RPC, сервисы мгновенного обмена, сервисы DeFi, компании по аналитике блокчейнов и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов блокировать транзакции с адресами, которые участники группировки TraderTraitor используют для отмывания этих украденных активов, или транзакции, исходящие с таких адресов.

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Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что криптобиржа Binance подверглась хакерской атаке, в результате которой из ее кошельков вывели около 5 млрд долларов. По предварительным данным, отток средств был зафиксирован сразу в пяти блокчейнах.

Позже появилась информация, что за взломом криптовалютной биржи Binance, который уже признали самым масштабным в истории, может стоять северокорейская хакерская группировка TraderTraitor (также известная как Lazarus Group). Также специалисты пересчитали масштаб взлома, увеличив расчетный ущерб с 5,3 до $6,36 млрд.

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