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За 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
87
Иллюстрация - 25 копеек
За 25 копеек заплатят 20 тысяч. Источник: НБУ

Отдельные старые украинские монеты в 25 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, стоимость монеты 1992 года разновидности 3ГАм может достигать 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

  • толстому среднему зубу тризуба;
  • отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Такие 25 копеек 1992 года находили всего 4 раза и стоят они более 20000 грн. Существует похожая разновидность 2ГАм, она встречается чаще и потому дешевле", – говорится в сообщении.

За такие 25 копеек заплатят большие деньги

За такие 25 копеек заплатят большие деньги. Источник: "Монеты-ягодки"

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Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

  • Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.
  • В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.
  • Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

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