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За 20 минут украли криптовалюту на $6,3 млрд: стало известно, кто взломал Binance

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
648
Иллюстрация – криптобиржа Binance
Что известно о хакерах, взломавших Binance. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/Bastian Riccardi

За взломом криптовалютной биржи Binance, который уже признали крупнейшим в истории, может стоять северокорейская хакерская группировка TraderTraitor (также известная как Lazarus Group). Также специалисты пересмотрели масштаб взлома, увеличив расчетный ущерб с 5,3 до $6,36 млрд.

Об этом по итогам детального анализа транзакций сообщила американская компания по мониторингу блокчейна TRM Labs. "Опираясь на надежные данные разведки как в сети, так и за ее пределами, TRM приписывает атаку элитному хакерскому подразделению из Северной Кореи TraderTraitor. Мы пришли к этому выводу с высокой степенью уверенности", – говорится в заявлении организации.

Взлом Binance: что известно на данный момент

Аналитики уже назвали эту хакерскую атаку крупнейшей в истории. По своим масштабам она почти сравнялась с совокупностью всех предыдущих взломов централизованных криптобирж за последние 12 лет: с 2014 года было зафиксировано 118 атак, в результате которых было украдено криптовалюты на сумму $6,6 млрд.

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Подготовка нынешней атаки началась как минимум за 36 часов. Хакеры финансировали свои операционные кошельки через миксер Tornado Cash, заранее развертывали и тестировали смарт-контракты и заблаговременно сгенерировали пакеты подписей для одновременного вывода средств. В результате:

  • была скомпрометирована инфраструктура подписания транзакций горячих кошельков Binance сразу в 10 блокчейнах;
  • больше всего украденных активов пришлось на сеть Ethereum ($3,79 млрд) и Bitcoin (18 270 BTC на $1,47 млрд);
  • благодаря оперативной реакции эмитентов стейблкоинов (Tether, Circle, Ripple, World Liberty Financial) и сообщества Arbitrum, криптовалюта примерно на $2,7 млрд была заморожена;
  • значительную часть украденных активов хакеры продали со скидкой более 10% на децентрализованных площадках;
  • более 420 тыс. ETH и 18 270 BTC (эквивалент около $2,4 млрд) все еще контролируются киберпреступниками – эти активы находятся вне досягаемости любых централизованных эмитентов.

Сейчас аналитики ожидают, что в ближайшие дни хакеры начнут отмывать оставшиеся средства через межсетевые мосты, сервисы обмена и OTC-брокеров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне хакерской атаки на крупнейшую криптобиржу мира курсы криптовалют резко упали. К концу торгового дня в США курс биткоина снизился на 3,7% и опустился ниже отметки 79 тыс. долларов за 1 BTC, что стало самым низким уровнем с сентября.

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