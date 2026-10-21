Из Украины запустят новые поезда за границу: в какую страну можно будет доехать

Накануне осенних каникул в Украине расширили сеть международных железнодорожных сообщений и продлили популярный внутренний маршрут. А ключевым обновлением стал запуск нового флагманского поезда "Михайло Грушевский" из Киева в Холм с возможностью пересадки на поезда в Германию, Чехию и Австрию.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что таким образом компания стремится удовлетворить спрос на билеты на поезда, следующие в западном направлении перед каникулами.

Новый флагманский поезд в Польшу

Главной новостью международного сообщения стало назначение флагманского поезда №23/24 Киев – Холм, который получил имя известного украинского историка и председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Маршрут символически соединил два города: Холм, где родился выдающийся деятель, и Киев, где он работал почти 20 лет.

Чем особенен рейс

Сформирован из современных вагонов повышенной комфортности , изготовленных в Украине уже во время полномасштабной войны.

, изготовленных в Украине уже во время полномасштабной войны. Отправление из столицы будет сопровождаться композицией группы МУР "Наш час настал".

Новые зарубежные рейсы в Перемышль

Для обеспечения комфортных семейных и групповых поездок в Европу запустили дополнительные международные поезда, расписание которых рассчитано на удобную пересадку на европейские железнодорожные направления

№31/32 Киев – Перемышль

Маршрут и остановки: через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Отправление из Киева в 21:30 , прибытие в Перемышль в 08:19 .

, прибытие в Перемышль в . В Перемышле пассажиры могут пересесть на поезда до Берлина, Праги, Кракова, Катовице и Вроцлава.

№73/74 Днепр – Перемышль:

Маршрут и остановки: через Каменское, Пятихатки, Александрию, Знаменку и Львов.

через Каменское, Пятихатки, Александрию, Знаменку и Львов. Отправление из Днепра в 19:00 , прибытие в Перемышль в 14:10 .

, прибытие в Перемышль в . Время прибытия выбрано для удобной пересадки на рейсы в Краков, Варшаву, Прагу и Мюнхен.

Расширение внутренних маршрутов

Помимо зарубежного направления, железнодорожный оператор усиливает внутреннее сообщение с туристическими регионами. С 23 октября маршрут скоростного поезда "Интерсити+" №743 Дарница – Львов продлевается до Трускавца (через Дрогобыч):

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будет курсировать ежедневно (кроме вторника и среды);

отправление со станции "Дарница" в 05:50 (с Киев-Пассажирского в 06:15 ), прибытие в Трускавец – в 13:45 ;

(с Киев-Пассажирского в ), прибытие в Трускавец – в ; в обратном направлении из Трускавца поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Киев в 22:28

Стоимость билетов

В поезде представлены места первого и второго классов. Однако билеты во второй класс доступны только на 26 октября:

1 класс – от 1670,93 грн;

2 класс – от 593,29 грн.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 5 октября чешская компания Leo Express приостановила международный железнодорожный маршрут, который соединял немецкий Франкфурт-на-Майне, чешскую Прагу и польский Перемышль – именно этот город для многих украинцев служил "воротами" в Евросоюз. Главной причиной такого решения железнодорожный оператор назвал масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре Германии.