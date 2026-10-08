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Из Украины пытались вывезти древесину на 1 млн грн: как работала схема экспорта в ЕС

Дарина Герцева
Дарина Герцева
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Во Львовской области раскрыли схему экспорта в ЕС. Иллюстративное фото.
Во Львовской области раскрыли схему экспорта в ЕС. Иллюстративное фото. Источник: БЭБ

Во Львовской области раскрыли предполагаемую схему незаконного экспорта древесины в Европейский Союз (ЕС) с использованием сертификатов происхождения, полученных на основании поддельных документов, и изъяли 134,4 кубометра буковых дров стоимостью более 1,1 млн грн. В рамках уголовного производства правоохранители провели 15 обысков, а досудебное расследование продолжается по статье о контрабанде лесоматериалов, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). По информации ведомства, незаконное перемещение древесины удалось предотвратить до её фактического вывоза за пределы Украины.

Раскрыта незаконная схема с древесиной

Раскрыта незаконная схема с древесиной. Источник: БЭБ

Как работала схема незаконного экспорта

По предварительным выводам следствия, несколько предпринимателей организовали схему перемещения лесоматериалов в страны ЕС. Речь идет о древесине, вывоз которой за границу был запрещен. Для реализации схемы её участники, как полагают правоохранители, действовали по предварительному сговору и использовали документы, позволявшие скрыть незаконный характер экспортных операций.

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Ключевую роль в схеме играли сертификаты о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов. Такие документы используются при оформлении экспорта соответствующей лесопродукции и должны подтверждать ее происхождение. Однако, по данным БЭБ, в данном случае сертификаты получали на основании заранее подделанных документов.

Как работала незаконная схема

Как работала незаконная схема. Источник: БЭБ

Использование таких сертификатов позволяло подавать документы для таможенного оформления товара, не раскрывая его незаконного происхождения или других обстоятельств, которые могли бы препятствовать вывозу. При этом правоохранители пока не сообщают, сколько времени действовала схема, сколько предпринимателей к ней привлекли и успели ли её организаторы ранее осуществить аналогичные экспортные операции.

Древесина уже прошла таможню

В рамках уголовного производства детективы БЭБ провели 15 обысков. Следственные действия проводились, в частности, в седельных тягачах с полуприцепами, которые использовались для транспортировки лесоматериалов. По результатам обысков правоохранители изъяли партию колотых буковых дров общим объемом 134,4 кубометра.

Особенность этого случая заключается в том, что древесина уже прошла таможенное оформление. То есть груз был подготовлен к дальнейшей перевозке за границу, однако правоохранители вмешались до завершения экспортной операции. По оценке БЭБ, общая стоимость изъятых лесоматериалов превышает 1,1 млн грн.

Речь идет о стоимости товара, незаконный вывоз которого, по версии следствия, пытались организовать предприниматели. На данный момент древесина изъята в рамках уголовного производства. Сведений об окончательной конфискации или решении суда относительно дальнейшей судьбы лесоматериалов в сообщении БЭБ нет.

Какая ответственность грозит участникам схемы

Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины — контрабанда лесоматериалов, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Статья предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Украины лесоматериалов, запрещенных к вывозу.

Расследование ведут детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области. Процессуальное руководство обеспечивают прокуроры Львовской областной прокуратуры, а оперативное сопровождение — Управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили руководителей двух подразделений Госпродпотребслужбы во Львовской области в продаже удостоверений тракториста-машиниста. Схема заключалась в незаконной выдаче документов под видом платного обучения.

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