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С украинцев начали списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счета

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
54
С украинцев начали списывать по 150 грн
С украинцев начали списывать по 150 грн. Источник: Ощадбанк

Государственный Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

  • Списания будут проводить лишь с тех клиентов, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты.
  • Т.е., об обычных карточных счетах, которые используются для получения зарплаты, пенсии, социальных выплат или совершения покупок речь не идет.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – говорится в сообщении.

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Какие счета являются неактивными

В целом же, отметим, банковский счет может считаться неактивным, если на протяжении установленного периода по нему не проводились какие-либо операции. К примеру, когда:

  • Клиент открывает счет для получения денег или оплаты конкретной услуги, а затем больше им не пользуется.
  • Сам счет не закрывается и продолжает числиться действующим.
  • Однако несмотря на это банк все равно обслуживает такой счет.

В то же время, отметим, в сообщении Ощадбанка не уточняется, какие именно транзакции подтверждают активность счета и за какой период банк оценивает их наличие. Однако обычно автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

Соответственно, клиентам лучше всего уточнить банке, подпадает ли их счет под новый тариф. А также, какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать комиссии.

Украинские банки позакрывали отделения

В то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Правекс Банк" сменил название на "Интеза Санпаоло Банк". Ребренлинг произошел 30 рктября. Причина – подчеркивание приналежности учреждения к международной финансовой группе Intesa Sanpaolo, в которую оно входит с 2008 года. Впрочем, на клиентов банка это не должно никак повлиять – они продолжат пользоваться деньгами на счетах на прежних условиях.

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