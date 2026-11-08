С украинцев начали списывать по 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить счета

Государственный Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

Списания будут проводить лишь с тех клиентов, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты.

Т.е., об обычных карточных счетах, которые используются для получения зарплаты, пенсии, социальных выплат или совершения покупок речь не идет.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – говорится в сообщении.

Какие счета являются неактивными

В целом же, отметим, банковский счет может считаться неактивным, если на протяжении установленного периода по нему не проводились какие-либо операции. К примеру, когда:

Клиент открывает счет для получения денег или оплаты конкретной услуги, а затем больше им не пользуется.

Сам счет не закрывается и продолжает числиться действующим.

Однако несмотря на это банк все равно обслуживает такой счет.

В то же время, отметим, в сообщении Ощадбанка не уточняется, какие именно транзакции подтверждают активность счета и за какой период банк оценивает их наличие. Однако обычно автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

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Соответственно, клиентам лучше всего уточнить банке, подпадает ли их счет под новый тариф. А также, какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать комиссии.

Украинские банки позакрывали отделения

В то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Правекс Банк" сменил название на "Интеза Санпаоло Банк". Ребренлинг произошел 30 рктября. Причина – подчеркивание приналежности учреждения к международной финансовой группе Intesa Sanpaolo, в которую оно входит с 2008 года. Впрочем, на клиентов банка это не должно никак повлиять – они продолжат пользоваться деньгами на счетах на прежних условиях.