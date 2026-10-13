С 00:00 14 октября мобильный оператор изменит стоимость тарифов: кому придется платить больше

С 14 октября 2026 года lifecell изменяет условия подключения для новых абонентов, тариф "Макси" будет стоить 500 грн за четыре недели по стандартной цене, 450 грн после персонификации номера и 270 грн в случае перехода от другого оператора с сохранением номера. В то же время тариф "Мега" будет закрыт для новых подключений, но действующие абоненты продолжат пользоваться им на прежних условиях, а наибольшую экономию на тарифе "Макси" получат пользователи, которые перенесут свой номер в lifecell.

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Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора. Помимо обновления стоимости тарифов, компания сообщила об изменениях в условиях пользования мобильным интернетом за рубежом.

Сколько будет стоить тариф lifecell с 14 октября

Одним из главных изменений станет обновление стоимости тарифного плана "Макси". В зависимости от способа подключения и статуса номера абоненты будут платить разные суммы за одинаковый период обслуживания. В частности, с 14 октября будут действовать три варианта оплаты:

Условия подключения Стоимость за 4 недели Стандартная цена для новых абонентов 500 грн После персонификации номера 450 грн Переход от другого оператора с сохранением номера (MNP) 270 грн

Таким образом, разница между стандартной ценой и специальным предложением для абонентов, которые перенесут свой номер в lifecell, составит 230 грн за каждые четыре недели. В процентном соотношении это 46% от стандартной стоимости тарифа.

То есть украинцы, которые перейдут в lifecell от другого оператора, смогут платить почти вдвое меньше, чем пользователи, которые приобретут новый номер и подключатся на стандартных условиях. В то же время персонификация номера позволит снизить стоимость пакета на 50 грн, или на 10%, по сравнению со стандартной ценой.

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Важно, что указанные суммы относятся именно к четырехнедельному периоду, а не к календарному месяцу. Из-за этого фактические годовые расходы на мобильную связь могут оказаться выше, чем при простом умножении стоимости тарифа на 12 месяцев.

Сколько украинцы будут тратить на связь в год

Поскольку тарифный пакет действует 28 дней, в течение 364 дней абоненту необходимо оплатить 13 полных пакетов услуг. Соответственно, при неизменности тарифов и непрерывном пользовании связью расходы составят:

6500 грн – по стандартной цене 500 грн;

5850 грн – при персонификации номера и оплате 450 грн;

3510 грн – для абонентов, которые перейдут от другого оператора и будут платить 270 грн.

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Таким образом, разница между стандартным предложением и тарифом для пользователей MNP за 13 четырехнедельных периодов может составить 2990 грн. Для сравнения: персонификация номера позволит сэкономить 650 грн за тот же период.

Расчеты актуальны при условии, что соответствующие специальные цены будут сохраняться в течение всех 13 пакетов, а оператор не будет менять тарифные условия. При этом пользователям следует учитывать, что в году 365 дней, а 13 четырехнедельных периодов охватывают 364 дня.

Как платить 270 грн вместо 500 грн и сохранить свой номер

Самая низкая стоимость тарифа "Макси" предусмотрена для украинцев, которые решат перейти в lifecell от другого мобильного оператора по процедуре MNP. MNP, или Mobile Number Portability, – это услуга переноса мобильного номера между операторами без его изменения.

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Например, если человек пользуется номером другого оператора, он может перейти на lifecell, сохранив привычный номер телефона вместе с кодом. Абоненту не нужно сообщать родственникам, друзьям, коллегам или работодателю о новых контактных данных.

Кроме того, сохранение номера особенно важно для пользователей, которые привязали его к банковским приложениям, мессенджерам, государственным сервисам и другим цифровым платформам. С 14 октября для таких абонентов тариф "Макси" будет стоить 270 грн за четыре недели при соблюдении соответствующих условий подключения.

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Для переноса номера необходимо подать соответствующую заявку на MNP и пройти процедуру идентификации в соответствии с правилами услуги. После завершения переноса номер будет обслуживаться в сети нового оператора.

Что такое персонификация номера и как она влияет на цену

Еще один способ снизить стоимость тарифа – персонализировать свой мобильный номер. В таком случае цена "Макси" составит 450 грн за четыре недели вместо стандартных 500 грн. Персонификация означает закрепление номера за конкретным лицом после подтверждения его персональных данных в соответствии с процедурой оператора.

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Для пользователя такая процедура может быть полезна не только из-за скидки, но и для дополнительной защиты номера от неправомерного перевыпуска SIM-карты или других попыток получить контроль над ним. Особенно это актуально для украинцев, которые используют номер телефона для подтверждения входа в банковские приложения, электронную почту и другие сервисы.

В то же время персонификация не тождественна переходу от другого оператора – это отдельные процедуры, для которых предусмотрены разные тарифные условия. В частности, персонифицированный номер позволит платить 450 грн, тогда как перенос номера по процедуре MNP – 270 грн за четыре недели.

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lifecell закрывает тариф "Мега": что будет с действующими абонентами

Помимо обновления стоимости тарифа "Макси", lifecell с 14 октября прекратит новые подключения к тарифному плану "Мега". Украинцы, которые захотят подключить его после указанной даты, больше не будут иметь такой возможности на прежних условиях.

В то же время для действующих пользователей ситуация иная. По сообщению оператора, абоненты, подключившие тариф "Мега" до 14 октября 2026 года, продолжат обслуживаться на действующих условиях. Таким образом, закрытие тарифа для новых подключений не означает автоматического перевода всех его пользователей на другой пакет услуг.

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Также это не означает немедленного повышения стоимости связи для всех действующих абонентов "Мега". В то же время мобильные операторы могут пересматривать тарифы в будущем, уведомляя пользователей о соответствующих изменениях в соответствии с установленными правилами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильный оператор "Киевстар" объявил о повышении сразу целого ряда своих тарифов. Впрочем, на этот раз речь идет не о мобильной связи, а о домашнем интернете. Изменения вступят в силу с 15 октября.