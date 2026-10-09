ЕС исключил из санкционного списка россиянина и компанию из РФ: какая страна добилась уступок

Эстония добилась исключения из проекта 22-го пакета санкций Европейского Союза против РФ российской компании, поставляющей редкоземельные металлы для эстонского завода Silmet. В настоящее время предприятие уже ищет альтернативных поставщиков.

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Об этом сообщил репортер Рикард Йозвяк, а также подтвердили ERR в представительстве Эстонии в Брюсселе. При этом ни название российской компании, ни имя связанного с ней физического лица не разглашаются.

"Да, мы попросили исключить одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо из почти 1600 физических и юридических лиц в санкционном списке, согласованного сегодня послами стран-членов в COREPER II", – заявила пресс-секретарь представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик.

По ее словам, российская компания поставляет эстонскому предприятию материалы, "имеющие стратегическое значение для Европы". Лепик подчеркивает, что от NPM Silmet зависят электронный, автомобильный и авиационный секторы, а также производство электромобилей и ветровых турбин по всему Евросоюзу.

По словам Лепик, NPM Silmet сейчас активно ищет альтернативные источники поставок сырья, которое в настоящее время импортируется из России.

"Эстония пересмотрит вопрос о включении этой российской компании и физического лица в санкционный список в следующем году", – подтвердила представительница Эстонии.

Послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций 7 октября. Он направлен против 743 физических и 826 юридических лиц, к которым относятся:

компании, входящие в российский военно-промышленный комплекс (в частности, "Севмаш", ЦКБ морской техники "Рубин", "Малахит", "Адмиралтейские верфи", "Звездочка");

(в частности, "Севмаш", ЦКБ морской техники "Рубин", "Малахит", "Адмиралтейские верфи", "Звездочка"); руководители этих предприятий.

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Для окончательного вступления в силу документ еще должны утвердить министры иностранных дел стран-членов ЕС, что ожидается в ближайшие дни.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Великобритания ввела масштабный пакет санкций против физических и юридических лиц, помогающих России финансировать и обеспечивать ее войну. Под ограничения попали российские нефтяные компании, танкеры теневого флота, криптовалютные биржи, платежные платформы и поставщики товаров для нужд российских вооруженных сил.

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