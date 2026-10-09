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ЕС исключил из санкционного списка россиянина и компанию из РФ: какая страна добилась уступок

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 3,6 т.
Эстония добилась отказа от введения санкций против компании из РФ
Эстония добилась отказа от введения санкций против компании из РФ. Источник: globalsanctions.com, коллаж OBOZ.UA

Эстония добилась исключения из проекта 22-го пакета санкций Европейского Союза против РФ российской компании, поставляющей редкоземельные металлы для эстонского завода Silmet. В настоящее время предприятие уже ищет альтернативных поставщиков.

Об этом сообщил репортер Рикард Йозвяк, а также подтвердили ERR в представительстве Эстонии в Брюсселе. При этом ни название российской компании, ни имя связанного с ней физического лица не разглашаются.

"Да, мы попросили исключить одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо из почти 1600 физических и юридических лиц в санкционном списке, согласованного сегодня послами стран-членов в COREPER II", – заявила пресс-секретарь представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик.

По ее словам, российская компания поставляет эстонскому предприятию материалы, "имеющие стратегическое значение для Европы". Лепик подчеркивает, что от NPM Silmet зависят электронный, автомобильный и авиационный секторы, а также производство электромобилей и ветровых турбин по всему Евросоюзу.

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По словам Лепик, NPM Silmet сейчас активно ищет альтернативные источники поставок сырья, которое в настоящее время импортируется из России.

"Эстония пересмотрит вопрос о включении этой российской компании и физического лица в санкционный список в следующем году", – подтвердила представительница Эстонии.

Послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций 7 октября. Он направлен против 743 физических и 826 юридических лиц, к которым относятся:

  • компании, входящие в российский военно-промышленный комплекс (в частности, "Севмаш", ЦКБ морской техники "Рубин", "Малахит", "Адмиралтейские верфи", "Звездочка");
  • руководители этих предприятий.

Для окончательного вступления в силу документ еще должны утвердить министры иностранных дел стран-членов ЕС, что ожидается в ближайшие дни.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Великобритания ввела масштабный пакет санкций против физических и юридических лиц, помогающих России финансировать и обеспечивать ее войну. Под ограничения попали российские нефтяные компании, танкеры теневого флота, криптовалютные биржи, платежные платформы и поставщики товаров для нужд российских вооруженных сил.

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