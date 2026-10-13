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ЕС готовит новый удар по экономике России из-за Трампа и дизеля: медиа раскрыли подробности новых санкций

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация. Российская нефть
В ЕС обсуждают ужесточение санкций против РФ. Иллюстративное изображение. Источник: Shutterstock

На саммите Европейского Союза, который состоится 15 октября, лидеры стран-членов намерены выдвинуть требование об ужесточении санкций против нефтяного сектора России. Это свидетельствует об углублении раскола в подходах Европы и США, президент которых Дональд Трамп уже ослабил ограничения на экспорт российского дизельного топлива.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект совместного заявления Европейского совета. Отмечается, что таким образом Евросоюз отвергнет заявление Трампа об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной – европейские лидеры настаивают: именно ограничение энергетических доходов Кремля является ключевым условием для прекращения войны.

"Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире. Именно поэтому я еду в Брюссель, чтобы призвать партнеров рассмотреть возможность ужесточения санкций против России", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц также призвал к более жестким ограничениям, обратив внимание на атаки РФ на украинскую энергосистему, несмотря на заявления о перемирии.

"Россия будет вести добросовестные переговоры только под давлением. После атак Москвы на гражданскую энергосистему Украины мы должны еще больше ужесточить санкции", – подчеркнул немецкий лидер.

Другие крупные экономики Европы – Великобритания и Норвегия – также пообещали усилить давление.

"Важно вводить санкции против России, чтобы у нее не было средств на финансирование войны", – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, призвав закрыть лазейки в санкциях.

Европейские дипломаты считают, что ослабление ограничений для российского энергосектора обусловлено внутриполитическими соображениями Трампа в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Так, одним из его предвыборных обещаний была цена менее $2 за галлон (примерно 3,8 л) топлива, тогда как на самом деле сейчас американцам приходится платить вдвое больше.

Согласно опубликованным Белым домом условиям соглашения, РФ сможет уже в течение ближайших месяцев вывести на рынок дополнительные 4,8 млн тонн дизельного топлива. По оценкам экспертов, такой объем потребляется в США примерно за 10 дней, поэтому это окажет минимальное влияние на цены в США. Зато соглашение рискует подорвать усилия по лишению Москвы ресурсов для ведения войны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что пока нет оснований менять позицию в отношении России из-за отсутствия реального энергетического перемирия. Он также выступил за прекращение атак на энергетические объекты и в Черном море, а также за возобновление мирных переговоров.

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