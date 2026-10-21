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Япония отменила запрет на важные украинские продукты: что будут покупать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Ілюстрація - яйця
Япония возобновила импорт птицы и яиц из Украины. Источник: Freepik

Украина впервые за пять лет сможет экспортировать мясо птицы и яйца в Японию. Решение было принято после того, как регулирующие органы азиатской страны подтвердили отсутствие птичьего гриппа на птицефермах в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. Отмечается, что экспорт птицы и яиц был приостановлен из-за вспышки птичьего гриппа в Украине в 2021 году.

"На основании информации, предоставленной Японии украинскими органами охраны здоровья животных относительно мер профилактики птичьего гриппа, мы подтвердили, что домашняя птица в стране свободна от этой болезни. Поэтому по состоянию на сегодня (16 октября. – Ред.) мы отменили временную приостановку импорта", – говорится в заявлении японского министерства.

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Там напомнили, что импорт мяса птицы из Украины был временно приостановлен в октябре 2021 года из-за выявления очагов высокопатогенного птичьего гриппа на украинских предприятиях. В министерстве назвали целью ограничений именно защиту поголовья внутри Японии от вирусных инфекций, а не безопасность пищевых продуктов.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Юрий Лутовинов подтвердил эту информацию. Он подчеркнул важность принятого решения для отечественных производителей.

"После пяти лет ограничений Япония возобновляет импорт украинского мяса птицы, яиц и продукции из них. Мы высоко ценим это важное решение, принятое 16 октября, которое открывает новые возможности для украинских производителей и является весомым шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", – добавил Лутовинов.

Он отметил, что лично поблагодарил японских партнеров во время встречи с заместителем генерального директора Бюро экспорта и международных дел Эйдзи Танакой. "Продолжаем совместную работу над расширением доступа украинской продукции на японский рынок и углублением двустороннего экономического сотрудничества", – подытожил дипломат.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны Европейского Союза увеличивают экспорт своих сыров в Украину. В то же время отечественные сыроделы сталкиваются с рядом других вызовов, в частности с ростом производственных затрат, логистическими сложностями и новыми перебоями с электроснабжением.

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