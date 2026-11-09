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Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
36
Каким банкам доверяют украинцы
Каким банкам доверяют украинцы

По состоянию на 1 октября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,779трлн грн. Что на 19,4 млрд грн больше, чем было в сентябре. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

  • Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 октября 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%.
  • Сумма их вкладов – 207,4 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 25,88% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках от 200 тыс. до 600 тыс. грн. Доля таких вкладов составляет 20,74%.

От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 10,57% вкладчиков. А более 5 млн грн – 16,56%.

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Сколько денег украинцы держат в банках

Сколько денег украинцы держат в банках. Источник: ФГВФЛ

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 59,81% от общего количества.

Еще 22,84% сделали вклады в частные банки. А 17,35% – в банки иностранных групп.

В какие банки украинцы несут деньги

В какие банки украинцы несут деньги. Источник: ФГВФЛ

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги

Лидером среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,172 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 607,2 млрд грн.

Украинцы предпочитают хранить деньги в банках

Украинцы предпочитают хранить деньги в банках. Источник: ФГВФЛ

Какие требования Нацбанк ввел к внесению денег на банковские карты

В то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

При этом на квитанции, которая будет формироваться после завершения операции, обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика. А поставщиков услуг обязали обеспечивать украинцам безопасность – в частности, гарантировать, что код не был передан другим лицам.

Вместе с тем, подчеркивается: без ввода этого кода транзакция не завершится – однако в SMS-подтверждении будут нуждаться не все платежи. Без пароля по-прежнему можно будет:

  • оплатить налоги и коммунальные услуги;
  • покупать транспортные билеты;
  • пополнять проездные карты;
  • пополнять мобильную связь – но только в пределах 500 грн в месяц на один номер;
  • вносить наличные на счет, к которому привязана карта – но только при условии, что терминал успешно считал номер карты и плательщик подтвердил операцию с помощью ПИН-кода или через банковское приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт.

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