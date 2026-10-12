Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Переход Украины на евро – в Нацбанке сделали заявлениеПереход Украины на евро: в НБУ сделали заявление по отмене гривни"Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентовОсталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентовВ Украине резко переписали цены на яйцаВ Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток"Ожидаем, что Путин выполнит то, о чём сказал Трамп": Зеленский отдал приказы ВСУ относительно энергетического перемирия. Видео"Ожидаем, что Путин выполнит то, о чём сказал Трамп": Зеленский отдал приказы ВСУ относительно энергетического перемирия. ВидеоУкраинцам не хватает квартирСвободное жилье в дефиците, украинцам не хватает квартир: где арендовать практически нереальноРазведчики ГУР нейтрализовали две группы российского спецназа и взяли одного пленного. ВидеоРазведчики ГУР нейтрализовали две группы российского спецназа и взяли одного пленного. ВидеоРоссия нанесла удар реактивными дронами по Ивано-Франковску: погибли три человека, зафиксированы разрушения. Фото и видеоРоссия нанесла удар реактивными дронами по Ивано-Франковску: погибли три человека, зафиксированы разрушения. Фото и видео"Если бы вы не знали, кто такой Трамп..." Майк Тайсон сделал неожиданное признание про президента США. Видео"Если бы вы не знали, кто такой Трамп..." Майк Тайсон сделал неожиданное признание про президента США. Видео"Нужны асимметричные ответные меры": Хмара рассказал о поражении пусковых установок баллистических ракет РФ"Нужны асимметричные ответные меры": Хмара рассказал о поражении пусковых установок баллистических ракет РФЗнаменитая украинская теннисистка надела платье с вырезом на груди и произвела фурор в Китае. ФотофактЗнаменитая украинская теннисистка надела платье с вырезом на груди и произвела фурор в Китае. Фотофакт

Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read3 мин
icon 291
Каким банкам доверяют украинцы
Каким банкам доверяют украинцы. Источник: Getty Images

По состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

  • Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 июля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%.
  • Сумма их вкладов – 208,2 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 25,61% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках от 200 тыс. до 600 тыс. грн. Доля таких вкладов составляет 20,82%.

От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 10,59% вкладчиков. А более 5 млн грн – 16,63%.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 15,8 т.
Аренда квартир в Украине резко подорожала: где за жилье придется платить более 30 тыс. грн
icon 15,8 т.
Аренда квартир в Украине резко подорожала: где за жилье придется платить более 30 тыс. грн
Александр ЛитвинАлександр Литвин
icon 2,2 т.
78-летний тесть экс-главы "Нафтогаза" и 22-летний житель Полтавской области: кто купил элитные Aston Martin в Украине
icon 2,2 т.
78-летний тесть экс-главы "Нафтогаза" и 22-летний житель Полтавской области: кто купил элитные Aston Martin в Украине
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 1,7 т.
Россия пытается лишить украинцев доступа к основным лекарствам: в Минздраве отмечают рост числа атак на фармацевтический сектор
icon 1,7 т.
Россия пытается лишить украинцев доступа к основным лекарствам: в Минздраве отмечают рост числа атак на фармацевтический сектор
Сколько денег украинцы держат в банках

Сколько денег украинцы держат в банках. Источник: ФГВФЛ

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 59,8% от общего количества.

Еще 22,8% сделали вклады в частные банки. А 17,4% – в банки иностранных групп.

Большинство вкладов украинцев сделано в госбанки

Большинство вкладов украинцев сделано в госбанки. Источник: ФГВФЛ

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги

Лидером среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 602,3 млрд грн.

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги. Источник: ФГВФЛ

В Украине ликвидировали банк

Тем временем, в Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – ФГВФ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены. Как рассказали в Фонде, запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

"Ликвидация АО "Банк "Национальные инвестиции"... Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам", – говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации "Банка "Национальные инвестиции" было принято Нацбанком в конце 2015 года. Там напомнили:

  • Осенью того же года банк был отнесен к категории неплатежеспособных.
  • Владельцы учреждения не предпринимали никаких мер по поддержанию его ликвидности, улучшению финансового состояния и устранению нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные, настоятельно рекомендуется карту поменять.

Похожие темы
Банковская системаУкраинаФонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)гривняоперации с валютойбанк
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться