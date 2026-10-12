Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 сентября общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,76 трлн грн. Что на 9,6 млрд грн больше, чем было в августе. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 июля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%.

Сумма их вкладов – 208,2 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 25,61% от общего числа.

Также значительное количество держат в банках от 200 тыс. до 600 тыс. грн. Доля таких вкладов составляет 20,82%.

От 600 тыс. до 1 млн грн в банках держат 10,59% вкладчиков. А более 5 млн грн – 16,63%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 59,8% от общего количества.

Еще 22,8% сделали вклады в частные банки. А 17,4% – в банки иностранных групп.

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В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги

Лидером среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,157 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 602,3 млрд грн.

В Украине ликвидировали банк

Тем временем, в Украине ликвидировали АТ "Банк "Национальные инвестиции" – ФГВФ) завершил соответствующую процедуру. В связи с этим выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка прекращены. Как рассказали в Фонде, запись о прекращении Акционерного общества "Банк "Национальные инвестиции" как юридического лица уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Главные истории дня

"Ликвидация АО "Банк "Национальные инвестиции"... Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о прекращении 4 августа 2026 года выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам", – говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации "Банка "Национальные инвестиции" было принято Нацбанком в конце 2015 года. Там напомнили:

Осенью того же года банк был отнесен к категории неплатежеспособных.

Владельцы учреждения не предпринимали никаких мер по поддержанию его ликвидности, улучшению финансового состояния и устранению нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные, настоятельно рекомендуется карту поменять.