Открыть кофейню, запустить интернет-магазин или превратить любимое дело в полноценный бизнес – это лишь начало. Чтобы предприятие не просто заработало, но и приносило прибыль, важно заранее продумать финансовую организацию – от стартового бюджета и регулярных платежей до приема безналичных платежей и банковского обслуживания. Ведь даже перспективная бизнес-идея может столкнуться с трудностями, если предприниматель не учел часть расходов или откладывает решение финансовых вопросов на последний момент.

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Особенно важными такие решения становятся в первые месяцы работы. На этом этапе бизнес еще формирует клиентскую базу, проверяет спрос, налаживает поставки и ищет оптимальную модель работы. Поэтому каждая сэкономленная гривна может стать дополнительным ресурсом для закупки товара, рекламы, оборудования или расширения ассортимента.

OBOZ.UA решил разобраться, с какими финансовыми вызовами сталкиваются украинцы при запуске собственного дела и какие решения помогают эффективнее управлять средствами. Для этого редакция поговорила со специалистом Ощадбанка, который рассказал о возможностях банковского обслуживания для начинающих предпринимателей, условиях специального предложения для нового бизнеса и способах сэкономить на регулярных финансовых операциях.

Собственное дело начинается не с продаж, а с финансового плана

Одна из распространенных ошибок начинающих предпринимателей – ориентироваться преимущественно на сумму, необходимую для открытия бизнеса. Например, будущий владелец кофейни рассчитывает стоимость аренды, ремонта, кофемашины и мебели, но не всегда полностью учитывает расходы, которые возникнут уже после открытия. Однако именно они во многом будут определять, насколько стабильно будет работать предприятие.

В стартовый бюджет стоит включить несколько основных категорий расходов. Прежде всего это регистрация бизнеса, подготовка помещения, приобретение оборудования, товаров или сырья, а также оформление необходимых документов. Отдельно нужно предусмотреть средства на рекламу, создание сайта или страниц в социальных сетях, упаковку, доставку и другие инструменты привлечения клиентов.

Не менее важно рассчитать регулярные платежи – аренду, коммунальные услуги, зарплаты работникам, налоги, закупки, логистику, банковское обслуживание и комиссии за прием платежей. Даже если в начале предприниматель будет работать самостоятельно, часть этих расходов все равно придется покрывать.

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Еще один важный элемент – финансовая подушка. В первые недели или даже месяцы продажи могут быть нестабильными, поэтому желательно иметь резерв, который поможет оплачивать обязательные счета, пока бизнес не выйдет на прогнозируемый уровень дохода. Условно говоря, у владельца небольшого магазина может быть достаточно денег, чтобы закупить первую партию товара и обустроить торговое помещение. Но если он не оставит средств на следующую закупку, рекламу и текущие платежи, даже успешный старт не гарантирует стабильной работы.

Поэтому финансовый план должен отвечать не только на вопрос "сколько нужно для открытия?", но и на вопрос "сколько будет стоить содержание бизнеса ежемесячно и при каком объеме продаж он начнет покрывать эти расходы?".

Почему предпринимателю нужен отдельный бизнес-счет

После определения бюджета и организационной модели следующим шагом становится открытие счета для предпринимательской деятельности. Для ФЛП или юридического лица это один из основных финансовых инструментов, ведь через него проходят расчеты с поставщиками, партнерами и клиентами, уплата налогов и другие операции.

Разделение личных средств и денег бизнеса помогает контролировать финансовый результат. Предприниматель может видеть поступления, регулярные платежи и расходы на ведение дела, не смешивая их с личными бытовыми покупками. Это упрощает планирование бюджета и позволяет лучше понимать, сколько средств реально остается после выполнения финансовых обязательств.

В то же время открытие счета не обязательно должно превращаться в отдельный сложный этап с поездками в отделение и бумажной работой. Например, Ощадбанк предлагает предпринимателям возможность дистанционно открыть счет через платформу ОщадБізнес. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе, выбрать соответствующий тарифный пакет – "Моя справа" или "Мій бізнес" и пройти процедуру видеоверификации.

Документы можно подписать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Таким образом, для открытия счета не нужно лично посещать банковское отделение.

При этом счет – не единственная возможность, которую получает предприниматель после начала сотрудничества с банком. Как объяснили OBOZ.UA в Ощадбанке, вместе с открытием счета клиент получает доступ к онлайн-банкингу CorpLight, корпоративную карту для удобного учета расходов и возможность открыть валютный счет. Последний может понадобиться предпринимателям, которые работают с иностранными партнерами, хранят средства в иностранной валюте или осуществляют валютные платежи.

Кроме того, клиенты получают доступ к информации о грантовых возможностях и льготных кредитных программах, которые могут стать дополнительным источником финансирования для развития предприятия.

Важно также учитывать возможности, которые банк предлагает предпринимателям на начальном этапе деятельности. В частности, специальные условия для новых бизнес-клиентов могут помочь оптимизировать стартовые расходы и направить больше средств непосредственно на развитие собственного дела.

Именно поэтому в рамках акции "СТАРТУЙ В ПЛЮС" новые клиенты, открывающие счет по пакетам "Мое дело" или "Мой бизнес", получают 90 дней обслуживания счета за 0 грн. Отмечается, что это позволяет значительно сократить регулярные расходы в течение первых трех месяцев работы.

Как принимать оплату от клиентов и не тратить дополнительные средства

Еще один вопрос, который предпринимателю стоит решить до начала активных продаж, – как именно клиенты смогут оплачивать товары и услуги. Сегодня покупатели привыкли рассчитываться банковскими картами, смартфонами и другими бесконтактными способами. Поэтому отсутствие возможности безналичной оплаты может стать препятствием для продажи даже тогда, когда товар или услуга соответствуют ожиданиям клиента.

Это касается практически всех направлений малого бизнеса. В кофейне у покупателя может не оказаться с собой наличных, в салоне красоты клиент захочет расплатиться телефоном, а в магазине одежды оплата картой часто является привычным способом завершения покупки.

Для предпринимателя эквайринг – это инструмент приема безналичных платежей. Он позволяет рассчитываться картами и обеспечивает удобный для клиента формат обслуживания. В то же время владелец бизнеса получает средства на счет, а не должен постоянно работать с наличными, организовывать их хранение и инкассацию.

Ощадбанк предлагает торговый эквайринг, а также ОщадPAY. По информации банка, средства от безналичных оплат поступают на счет уже на следующий рабочий день. Предприниматель может оперативнее использовать полученные средства для расчетов с поставщиками и покрытия текущих потребностей. Кроме того, использование эквайринга помогает снизить риски, связанные с приемом наличных, и расходы на инкассацию. Для бизнеса, который работает с большим количеством небольших покупок, это может быть существенным преимуществом.

Важно и то, что современные платежные решения могут быть интегрированы с программными регистраторами расчетных операций (ПРРО). В частности, банк предлагает терминал с функцией фискализации, который помогает организовать прием оплаты и фискальное оформление расчетов в рамках соответствующего решения.

Как снизить расходы на эквайринг

При выборе эквайринга предприниматели часто обращают внимание на удобство терминала, скорость зачисления средств и технические возможности. Однако не менее важный критерий – размер комиссии, ведь она зависит от оборота: чем больше клиентов рассчитываются картами, тем больше становится общая сумма платежей за услугу.

В рамках акции "СТАРТУЙ В ПЛЮС" Ощадбанк предлагает новым бизнес-клиентам специальные условия подключения эквайринга – акционную ставку 1,1% вместо стандартных 1,3%. Предложение распространяется на торговый эквайринг и ОщадPAY и позволяет предпринимателям сократить расходы на прием безналичных платежей.

Размер экономии зависит от месячного оборота бизнеса. Чем больше клиентов оплачивают товары и услуги картами, тем ощутимее становится разница между стандартной и акционной ставками. Например, при безналичном обороте 300 тыс. грн в месяц комиссия по стандартной ставке 1,3% составила бы 3 900 грн, тогда как по акционной ставке 1,1% – 3 300 грн. Таким образом, предприниматель может оставить в своем распоряжении дополнительные 600 грн ежемесячно и направить их на текущие нужды предприятия.

Кроме специальных условий на эквайринг, акция "СТАРТУЙ В ПЛЮС" предусматривает еще одно преимущество для новых бизнес-клиентов. Предприниматели, открывающие счет по тарифным пакетам "Моя справа" или "Мій бізнес", получают 90 дней обслуживания счета за 0 грн.

Таким образом, предложение охватывает сразу два важных для предпринимателя направления – сокращение расходов на банковское обслуживание в начале деятельности и специальную комиссию за прием безналичных платежей. В свою очередь, это позволяет новому бизнесу воспользоваться дополнительными финансовыми преимуществами во время запуска и на первых этапах работы.

В то же время предложение доступно только новым клиентам – ФЛП и юридическим лицам, которые открывают счет онлайн через платформу ОщадБізнес по тарифным пакетам "Мое дело" или "Мой бизнес". Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года включительно.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зарегистрироваться на платформе, открыть счет по одному из двух указанных пакетов до 31 декабря 2026 года и выполнить условия подключения соответствующей услуги. После завершения акционного периода, с 1 января 2027 года, комиссия за эквайринг будет уплачиваться по тарифам, которые будут действовать в банке на тот момент.

Важный нюанс! Для подключения эквайринга по акционной ставке необходимо подписать соответствующее заявление в ближайшем отделении банка. То есть открыть сам счет можно полностью онлайн, однако оформление эквайринга предполагает отдельный шаг.

Какие банковские услуги нужны предпринимателю на старте

В начале работы не обязательно подключать все доступные финансовые инструменты одновременно. Важно определить, какие услуги нужны именно для текущей модели бизнеса, чтобы не переплачивать за то, чем предприниматель пока не будет пользоваться. В ответ на запрос OBOZ.UA в Ощадбанке рекомендуют начинающим предпринимателям прежде всего обратить внимание на три базовых инструмента – текущий счет, услугу эквайринга и корпоративную карту.

Текущий счет нужен для проведения основных финансовых операций: получения платежей, расчетов с поставщиками, уплаты налогов и других расходов. Эквайринг позволяет принимать безналичную оплату от клиентов, а корпоративная карта помогает удобно оплачивать хозяйственные нужды предприятия и контролировать расходы.

Такой набор позволяет организовать основные финансовые процессы без лишних сложностей. В дальнейшем, когда обороты будут расти, а бизнес расширять свою деятельность, предприниматель сможет добавлять другие инструменты в соответствии с потребностями. Например, валютный счет может стать актуальным при выходе на международные рынки или начале работы с иностранными контрагентами.

Запуск собственного дела всегда связан с неопределенностью. Даже тщательно продуманный бизнес-план не гарантирует, что количество клиентов, средний чек и ежемесячный доход будут соответствовать первоначальным прогнозам. Однако предприниматель может влиять на то, насколько эффективно организованы его финансовые процессы. Отдельный счет помогает контролировать движение средств, эквайринг делает оплату удобнее для клиентов, а более выгодные условия банковского обслуживания позволяют сократить регулярные расходы.