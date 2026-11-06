Feature Flags меняют взаимодействие между разработчиками, тестировщиками, продакт-менеджерами и бизнесом. Механизм позволяет отделить развертывание кода от запуска функции для пользователей. Но как этот подход влияет на работу продуктовых команд? В комментарии для ИТС объяснил Артем Рудиченко, CEO Slot City.

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Запуск как отдельное решение

Разработчики заранее добавляют новый функционал в продукт и оставляют его выключенным. Включить функцию можно в любой момент без нового деплоя. Артем Рудиченко видит в этом главную ценность для бизнеса: "Компания сама определяет момент и масштаб изменений".

Он обращает внимание на исследование DORA от Google Cloud. Согласно ему, в период распространения искусственного интеллекта качество продукта помогают сохранить небольшие порции изменений и быстрый откат неудачных решений. CEO Slot City подытоживает: "Feature Flags дают командам обе эти возможности, поэтому я воспринимаю результаты исследования как прямое подтверждение ценности подхода".

По словам Артема Рудиченко, флаги задают новую логику сотрудничества. Разработчики интегрируют код небольшими частями, тестировщики проверяют функцию в реальной среде на внутренней группе еще до запуска для клиентов. Продакт-менеджер сам управляет аудиторией эксперимента, а бизнес выбирает момент запуска в соответствии с собственными планами, не привязываясь к графику релизов. CEO Slot City Артем Рудиченко оценивает это изменение так: "Для меня, как руководителя, эта гибкость особенно ценна".

Новый функционал можно открыть небольшой части аудитории и постепенно расширять охват. В случае сбоя функцию быстро отключают, не откатывая весь "деплой".

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Что требует внимания

Вместе с количеством флагов растет и объем работы для команд качества. Артем Рудиченко объясняет причину: "Продукт должен корректно работать независимо от того, включена функция или выключена, поэтому количество сценариев для проверки растет вместе с количеством переключателей". Переключатели, которые остаются в коде после полного запуска, постепенно становятся техническим долгом, поэтому их стоит своевременно удалять.

"Лучше всего этот инструмент работает в компаниях, где за скоростью стоят четкие договоренности и решения на основе данных", – подчеркивает роль командной культуры CEO Slot City Артем Рудиченко.

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