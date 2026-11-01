"Ябко" снова поймали на возможной продаже "серой" техники: что показала проверка iPhone

Сеть "Ябко" снова оказалась в центре скандала из-за возможной продажи нерастаможенной техники. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что купил в магазине iPhone 18 Pro Max, однако проверка IMEI не выявила сведений о его таможенном оформлении. В то же время это не первые претензии к компании: ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводило обыски в ее помещениях, а суд оставил в силе штраф за отсутствие документов на технику Apple в одном из магазинов.

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Об этом парламентарий сообщил 31 октября в своем Telegram-канале. По его словам, смартфон он купил 30 октября, а к публикации добавил чек из магазина и скриншоты результатов проверки IMEI.

Речь идет о сервисе Государственной таможенной службы "Проверка сведений о таможенном оформлении устройства по IMEI". Он позволяет проверить, есть ли в информационных системах таможни сведения об оформлении конкретного устройства по его международному идентификатору. В случае с приобретенным Гетманцевым смартфоном сервис не показал данных о таможенном оформлении.

Нардеп обратил внимание, что такая ситуация, по его мнению, противоречит предыдущим заявлениям представителей "Ябко". В течение 2026 года компания неоднократно заверяла, что работает исключительно с официальным импортом, а также обещала предоставить документы, подтверждающие законность происхождения товара.

"Крупнейшая в стране организованная преступная группа контрабандистов продолжает красть деньги у армии. Под могильное молчание ягнят из БЭБ и таможни", – написал Гетманцев, комментируя результаты проверки.

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Гетманцев также обратился к Государственной таможенной службе и БЭБ с вопросом, сколько еще будет продолжаться ситуация с возможной продажей нерастаможенной техники. По его словам, предыдущие обыски, заявления компании и сообщения о завершении проверок не решили проблему, если устройство без сведений о таможенном оформлении снова удалось купить в розничной сети.

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Почему к "Ябко" вновь возникли вопросы

Нынешнее заявление Гетманцева стало очередным эпизодом в длительной истории претензий к сети "Ябко". Еще в феврале 2026 года компания оказалась в центре масштабной операции Бюро экономической безопасности, связанной с проверкой возможных схем ввоза электроники и уклонения от уплаты налогов.

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Тогда детективы БЭБ провели обыски в складских и офисных помещениях сети в нескольких населенных пунктах Украины. Правоохранители сообщали об изъятии значительного количества электроники, в частности ноутбуков, планшетов, наушников, смарт-часов и другой техники, происхождение которой проверяли.

В бюро не называли компанию, в помещениях которой проводили следственные действия. Однако журналист Евгений Плинский связал операцию именно с сетью "Ябко". По его оценке, стоимость изъятого имущества могла превышать 100 млн долларов. В то же время на момент проведения обысков в БЭБ отмечали, что окончательная оценка изъятой продукции еще продолжается.

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Следствие проверяло возможные нарушения, связанные с контрабандой товаров, уклонением от уплаты налогов и использованием механизмов дробления бизнеса. В частности, речь шла о возможном привлечении более сотни физических лиц-предпринимателей для продажи техники и минимизации налоговых обязательств.

В "Ябко" подтвердили, что в помещениях компании проходили обыски, однако отрицали причастность к незаконным схемам. Представители сети заявляли, что работают прозрачно, соблюдают требования законодательства и предоставляют правоохранительным органам необходимые документы и пояснения. Также в компании отмечали, что следственные действия не повлияли на работу магазинов.

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Судебный штраф за отсутствие документов на технику Apple

Отдельный эпизод, также привлекший внимание к деятельности сети, касается судебного спора из-за документов на технику Apple в одном из магазинов в Ровно. Как следует из дела № 380/6048/25 Львовского окружного административного суда, во время фактической проверки магазина на улице Александра Борисенко налоговики обнаружили несколько устройств Apple, на которые продавец не смог предоставить документы, подтверждающие их происхождение и внесение в товарный учет.

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Среди обнаруженной продукции были iPhone 13 Starlight, iPhone 12 White и iPhone 13 Midnight. Общая стоимость техники, на которую не предоставили подтверждающие документы, составила 308 827 грн.

По результатам проверки налоговая применила к компании финансовую санкцию в размере 347 579,80 грн. ООО "Спешлтех", которое связывают с сетью "Ябко", пыталось оспорить это решение в суде. Представители компании настаивали, что проверка была проведена с нарушениями, а документы на товар якобы предоставлялись контролирующему органу.

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Однако суд не удовлетворил иск и оставил штраф в силе. В решении от 17 апреля 2026 года суд отметил, что субъекты хозяйствования обязаны вести учет товарных запасов и иметь документы, подтверждающие происхождение продукции. Важным стало и то, что подтверждающие документы не были предоставлены на момент начала проверки.

В материалах дела также упоминалась информация, которую налоговики получили во время мониторинга открытых источников. В частности, проверялись сообщения о возможных расчетах за технику путем переводов с карты на карту, криптовалютой и продажах без выдачи фискальных чеков.

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На момент обнародования заявления Гетманцева в предоставленных материалах нет ответа "Ябко" именно на историю с приобретенным им iPhone 18 Pro Max. Также не приведены результаты новой проверки БЭБ или Госмитслужбы по этому конкретному устройству.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, АРМА передало на продажу 819 единиц техники Apple, среди которых 500 смартфонов iPhone, почти 200 наушников AirPods и 100 часов Apple Watch, изъятых в январе 2026 года на границе с Польшей и предварительно оцененных в 35,5 млн гривен. Технику обнаружили в специально оборудованном тайнике микроавтобуса 37-летнего жителя Львовской области, которого подозревают в контрабанде.