Все магазины "АТБ" хотели продать иностранцам: СМИ узнали о крупной сделке

Крупнейшую продуктовую сеть Украины АТБ уже трижды пытались приобрести иностранные инвесторы, а последние переговоры с немецкой Lidl проходили в 2026 году. В зависимости от методики оценки бизнес может стоить от $2-2,5 млрд до $6,1-7,7 млрд, однако окончательная сделка пока откладывается из-за разногласий в цене и военных рисков.

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Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на собеседников в руководстве АТБ и инвестиционной среде. По их словам, интерес европейского бизнеса к украинскому ритейлеру объясняется не только масштабами сети, но и возможностью быстро закрепиться на крупном рынке.

Lidl хотел приобрести АТБ: чем завершились переговоры

Немецкая сеть Lidl, входящая в Schwarz Group, на протяжении нескольких месяцев обсуждала с украинской компанией возможность приобретения бизнеса. По информации источников издания, переговоры проходили с марта по июль 2026 года.

Для предварительного анализа финансовых показателей немецкая сторона привлекла международную консалтинговую компанию Deloitte. Она провела так называемый высокоуровневый анализ отчетности АТБ, однако до полноценной процедуры комплексной проверки бизнеса, известной как due diligence, дело не дошло.

В самой АТБ подтвердили привлечение консультантов и рассказали, что представители Lidl несколько раз возвращались к проверке финансовой отчетности. Причиной, по словам собеседника из руководства компании, стали чрезвычайно высокие показатели украинского ритейлера, которым немецкая сторона сначала даже не поверила.

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В то же время стороны не пришли к конкретному решению относительно самого формата возможной сделки. По одной из версий, Lidl интересовали прежде всего крупные магазины площадью от 700 квадратных метров, которые соответствуют его бизнес-модели. Также обсуждалась возможность привлечения партнера, например сети DM, которому могли бы передать небольшие супермаркеты.

Другой источник на инвестиционном рынке утверждает, что Lidl все же сделал предложение о покупке, но оно не устроило ни одного из трех совладельцев АТБ. По этой версии, украинские акционеры считали, что немецкая сторона пыталась воспользоваться военными обстоятельствами, чтобы приобрести компанию по заниженной цене.

Главные истории дня

АТБ на паритетных началах принадлежит трем бизнесменам – Геннадию Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну. Несмотря на отсутствие договоренностей, переговоры не испортили отношения между компаниями. Напротив, по словам собеседника издания, Lidl предложила украинской сети консультационную помощь по вопросам логистики и складской инфраструктуры. Представители компаний продолжают поддерживать контакты и встречаться.

Украина остается одним из крупных европейских рынков, где Lidl еще не представлен. В то же время во многих странах Европы конкуренция между продуктовыми сетями уже настолько высока, что создавать новый бизнес с нуля сложно и дорого.

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Инвестиционный директор Concorde Capital Игорь Сотник объясняет, что польский рынок, один из ближайших к украинскому по потребительскому поведению и логистике, уже насыщен конкурентами. Поэтому выход в Украину мог бы стать для Lidl долгосрочной инвестицией.

Покупка АТБ позволила бы немецкой компании сразу получить выгодные торговые локации, налаженные контакты с производителями и доступ к украинским поставщикам. Кроме того, Schwarz Group могла бы использовать украинскую продукцию для поставок на другие рынки.

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Масштаб потенциальной сделки можно оценить на примере Польши. Там Lidl конкурирует с сетью Biedronka, которая принадлежит португальской группе Jerónimo Martins. В 2025 году Biedronka реализовала товаров примерно на 25,3 млрд евро, тогда как выручка Lidl Polska составляла около 10 млрд евро.

По масштабу бизнеса АТБ составляет примерно половину польского бизнеса Lidl. В то же время украинская сеть насчитывает более 1300 магазинов, тогда как у Lidl в Польше около 1000 торговых точек. Таким образом, приобретение АТБ могло бы существенно укрепить позиции немецкого ритейлера в регионе.

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АТБ уже трижды пытались продать: кто интересовался компанией раньше

Переговоры с Lidl стали как минимум третьей попыткой продать АТБ иностранным инвесторам. Предыдущие предложения поступали еще задолго до полномасштабной войны. Первый серьезный интерес к украинскому ритейлеру появился примерно 15 лет назад.

Тогда инвестиционное подразделение британского банка HSBC было готово помочь владельцам привлечь стратегического инвестора или организовать первичное публичное размещение акций (IPO). В июле 2011 года HSBC подготовил презентацию с предварительной оценкой компании. К тому моменту АТБ уже была лидером по количеству магазинов, в конце 2010 года сеть насчитывала 443 торговые точки. В то же время по выручке она занимала второе место после Fozzy Group.

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Выручка компании тогда составляла 10,8 млрд грн, или примерно 1,4 млрд долларов. Бизнес демонстрировал быстрый рост и высокую рентабельность. Прогнозируемая EBITDA за 2011 год оценивалась в 133 млн долларов, или 6,9% выручки. Британские консультанты якобы применяли мультипликатор девять к EBITDA, что давало ориентировочную стоимость АТБ на уровне 1,2 млрд долларов. Однако выяснить, почему тогда потенциальная сделка не состоялась, не удалось.

Вторая попытка состоялась позднее. По словам представителя руководства АТБ, предложение сделал польский предприниматель Мариуш Свитальский, известный как основатель сетей Biedronka и Żabka. Он предложил владельцам подписать предварительное соглашение о покупке, согласно которому приобретение компании должно было состояться в течение двух месяцев за 4,5 млрд долларов. Также обсуждалась возможность включить АТБ в орбиту будущего IPO Żabka.

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Однако такое предложение вызвало сомнения у украинских акционеров. В частности, их удивило отсутствие полноценного аудита и детальной проверки бизнеса перед определением условий сделки. В результате и эта попытка не завершилась продажей.

Сколько стоит АТБ: оценки достигают более $7 млрд

Самым спорным вопросом в переговорах с Lidl стала стоимость украинской сети. Владельцы оценивают операционную компанию в 8-10 EBITDA – это показатель, отражающий прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.

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Такой подход соответствует оценкам, применяемым к крупным международным ритейлерам. Средний мультипликатор для розничных сетей в Европе составляет примерно 8,5 EBITDA, а в Северной Америке – 9,2. Однако итоговая стоимость АТБ существенно зависит от того, какой именно показатель EBITDA использовать в расчетах.

Согласно финансовой отчетности, выручка АТБ-Маркет в 2025 году составила 247,35 млрд грн без НДС. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 18%. EBITDA, согласно отчетности компании, оценивалась примерно в 10,1 млрд грн. Если применить мультипликатор 8-10 к этому показателю, стоимость бизнеса может составить около 2-2,5 млрд долларов.

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Однако представители руководства АТБ утверждают, что реальная EBITDA всей группы компаний значительно выше. По их оценкам, она составляет примерно 13% выручки, или около 770 млн долларов по итогам 2025 года. В таком случае оценка компании возрастает до 6,1-7,7 млрд долларов.

В то же время аналитики не согласны с тем, что для оценки нужно использовать именно такую высокую EBITDA. Глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий обращает внимание на значительные административные расходы АТБ, часть которых может быть непосредственно не связана с основной операционной деятельностью.

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В 2025 году административные расходы составили около 11% выручки. Для сравнения, у "Сильпо" этот показатель был на уровне 5%, а у Novus – около 3%. В самой АТБ в 2019-2021 годах административные расходы составляли примерно 3% выручки. Если учесть эти особенности, EBITDA-маржа АТБ может приближаться к 12%, а не к 13%, как утверждают представители компании.

Война снижает стоимость АТБ: сколько компания потеряла

С начала полномасштабной войны АТБ потеряла более половины складских площадей – примерно 110 тыс. квадратных метров. Среди разрушенных объектов был и крупнейший распределительный центр компании в Днепре. Общие убытки от российских атак компания оценивает примерно в 15 млрд грн.

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По словам Игоря Гута, стоимость украинских компаний из-за военных рисков существенно отличается от оценок аналогичных активов в Европе. Если польский бизнес могут оценивать в 8-10 EBITDA, а немецкий – даже до 15, то для украинских компаний типичными могут быть мультипликаторы всего 3-4.

То есть даже при наличии сильных финансовых показателей потенциальный покупатель потребует значительную скидку из-за рисков безопасности, возможных разрушений и неопределенности относительно дальнейшего развития экономики. Вместе с тем интерес иностранных инвесторов к украинским активам не исчез.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, сеть магазинов "Сильпо-Фуд" признала убытки на сумму более 1,5 млрд грн из-за российских атак за январь-сентябрь 2026 года, в частности списав 1,4 млрд грн оборотных и 53,4 млн грн внеоборотных активов. Россия повредила или уничтожила более 20 объектов Fozzy Group, а окончательная сумма потерь продуктовой сети может вырасти, поскольку компания продолжает инвентаризацию и восстановление магазинов.