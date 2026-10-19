Влияние ГПУ на уголовные дела и риски для независимости системы: в законопроекте о реформе прокуратуры оказались сомнительные нормы

В Украине готовят реформу прокуратуры в рамках выполнения евроинтеграционных обязательств по программе Ukraine Facility, для чего правительство зарегистрировало законопроект № 16144, который призван обеспечить прозрачный отбор прокуроров на руководящие должности, укрепить их независимость и усовершенствовать дисциплинарные процедуры. Однако документ содержит сомнительные нормы, которые могут создавать возможности для вмешательства в уголовные расследования и непрозрачных кадровых решений, поэтому общественные активисты призывают правительство доработать законопроект в соответствии с обязательствами Украины перед Европейским Союзом (ЕС).

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12 октября 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 16144, разработанный Кабинетом Министров в рамках выполнения евроинтеграционных обязательств. Его цель — изменить принципы назначения прокуроров на руководящие должности, обеспечить проверку их профессиональной компетентности и добросовестности.

В частности, документ предусматривает введение конкурсного отбора на административные должности в Офисе Генерального прокурора, областных и окружных прокуратурах. Также предлагается отменить возможность отдельных назначений без конкурса, введенную в 2025 году.

Кроме того, законопроект предусматривает создание Совета по этическим стандартам для проверки кандидатов в органы прокурорского самоуправления, усиление полномочий Совета прокуроров Украины и увеличение до трех лет срока привлечения прокуроров к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на эти изменения, отдельные положения документа вызывают вопросы относительно того, насколько будущая реформа обеспечит реальную независимость прокуратуры.

Какие сомнительные нормы содержит законопроект

Один из главных вопросов касается полномочий Генерального прокурора. Законопроект не отменяет действующую норму, которая позволяет ему истребовать материалы любого уголовного производства для проверки соблюдения законности.

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Такое полномочие было введено в июле 2025 года. Оно не означает автоматического права закрыть любое дело, однако создает потенциальные возможности для вмешательства в работу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство расследованиями. В то же время отмена широкого доступа Офиса Генерального прокурора к материалам досудебного расследования входит в число евроинтеграционных ориентиров Украины.

Другой вопрос касается независимости органов, которые будут проверять добросовестность прокуроров. Правительство предлагает создать Совет по этическим стандартам в составе семи человек. Четырех ее членов будет делегировать Совет прокуроров Украины, еще одного — Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, а двух остальных будут назначать представители адвокатуры и юридического научно-образовательного сообщества.

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Таким образом, большинство в новом органе будут составлять представители прокурорской системы. Отмечается, что это может поставить под сомнение независимость проверки кандидатов в учреждения, которые фактически участвуют в формировании состава самой Совета по этическим стандартам.

Вопросы возникают и в отношении конкурсного отбора на руководящие должности. Хотя законопроект предусматривает проведение конкурсов, он не устанавливает достаточно четких гарантий их открытости. В частности, недостаточно урегулированы вопросы обнародования решений конкурсных комиссий, обоснования результатов оценки кандидатов и открытости заседаний.

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Часть соответствующих процедур предлагается определять отдельными актами Офиса Генерального прокурора, а не непосредственно законом. Из-за этого правила отбора могут изменяться без внесения изменений в законодательство.

Кроме того, документ предусматривает, что результаты проверки профессиональной компетентности и добросовестности кандидатов должны учитываться при отборе. В то же время формулировка не содержит достаточно четкого запрета на назначение на руководящие должности лиц, не соответствующих установленным критериям.

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Еще одна спорная норма касается досрочного отзыва членов Совета прокуроров и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Законопроект позволяет прекращать их полномочия в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, но не устанавливает исчерпывающего перечня нарушений, которые могут служить основанием для такого решения. Отмечается, что это создает риски субъективной интерпретации действий членов соответствующих органов и потенциального давления на них.

Отдельные изменения могут повлиять и на возможность подачи дисциплинарных жалоб на прокуроров. В частности, предлагается разрешить оставлять обращения без рассмотрения, если они содержат высказывания, унижающие честь и достоинство любого лица.

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Поскольку такая формулировка носит оценочный характер, возникает риск, что основанием для возврата жалобы станет субъективная интерпретация критических утверждений заявителя. При этом решение об оставлении жалобы без рассмотрения по такому основанию нельзя будет обжаловать.

Еще один вопрос касается окончательного назначения руководителей. Согласно законопроекту, конкурсные органы должны рекомендовать не менее двух кандидатов на каждую вакантную административную должность. Однако документ не дает четкого ответа, что делать, если установленным требованиям будет соответствовать только один претендент, и оставляет возможности для субъективного выбора между кандидатами.

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Почему законопроект предлагают доработать

На указанные риски обратили внимание и представители гражданского общества. В частности, антикоррупционные активисты, проанализировавшие положения законопроекта № 16144, подчеркнули, что, несмотря на положительные изменения, документ не в полной мере соответствует задачам реформы прокуратуры и евроинтеграционным обязательствам Украины.

Среди их основных требований — отменить право Генерального прокурора истребовывать любые уголовные производства, обеспечить независимый и сбалансированный состав Совета по этическим стандартам, а также непосредственно в законе закрепить четкие правила проведения конкурсов, критерии оценки кандидатов и обязательное обнародование обоснованных решений.

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Кроме того, активисты предлагают сделать соответствие критериям добросовестности и профессиональной компетентности обязательным условием назначения, определить конкретные основания для досрочного прекращения полномочий членов органов прокурорского самоуправления и устранить возможность отклонения дисциплинарных жалоб из-за субъективной трактовки высказываний о чести и достоинстве.

Соответствующие замечания были направлены в Кабинет Министров, Министерство юстиции, Офис Генерального прокурора, НАЗК и профильные комитеты Верховной Рады. Представители общественного сектора призывают правительство доработать законопроект №16144 в соответствии с "Дорожной картой" по вопросам верховенства права и обязательств Украины перед ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в региональных прокуратурах продолжается кадровый аудит, по результатам которого уже принят ряд решений. В частности, 24 прокурора прошли проверку на полиграфе, восемь человек, упоминавшихся в контексте операции "Карфаген", были уволены из органов прокуратуры, а руководителей двух областных прокуратур решили освободить от административных должностей.