Владельцы "Новой почты" собираются купить банк в Украине: раскрыто название учреждения

Финансово-промышленная группа Nova, в которую входит, в частности, "Нова пошта", планирует приобрести 100% акций БТА Банка через свою "дочку" "НоваПей Инвест". Ей принадлежит небанковская платежная система NovaPay.

Видео дня

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Отмечается, что руководство БТА Банка уже официально уведомили о намерении выкупить 20 миллионов простых именных акций, что составляет полный пакет уставного капитала финучреждения.

На момент подачи заявления "НоваПей Инвест" и ее аффилированные лица не владели долями в банке.

Что предшествовало

Украинский БТА Банк – дочерняя структура одноименного казахстанского банка и один из самых маленьких на рынке по размеру активов (несмотря на это, он имеет полноценную банковскую лицензию). По состоянию на 1 декабря 2025 года активы банка составляли почти 369 млн грн, а уставный капитал – 1,5 млрд грн.

Владельцы неоднократно пытались продать украинский актив:

2020 год – Нацбанк заблокировал сделку с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем из-за того, что последний попал под санкции ЕС;

Нацбанк заблокировал сделку с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем из-за того, что последний попал под санкции ЕС; 2021 год – соглашение о покупке подписала казахстанская группа Kaspi, однако после начала полномасштабного вторжения отказалась выходить на украинский рынок;

соглашение о покупке подписала казахстанская группа Kaspi, однако после начала полномасштабного вторжения отказалась выходить на украинский рынок; январь 2025 года – Антимонопольный комитет Украины разрешил партнерам финкомпании "Є-Гроші" Вячеславу Мишалову (70%) и Дмитрию Шевчуку (30%) купить БТА Банк, а через год Национальный банк рассматривал их пакет документов.

РЕКЛАМА

Зачем банковская лицензия группе Nova

В марте 2026 года группа Nova впервые публично подтвердила намерение приобрести банковское учреждение. Собственный банк или ограниченная банковская лицензия были необходимы для снятия регуляторных барьеров и полноценного обслуживания как частных, так и корпоративных клиентов.

Позже в группе отмечали, что рассматривают также вариант работы в статусе "банка финансовой инклюзии" для расширения финансовых услуг без создания громоздкой классической банковской инфраструктуры. Покупка БТА Банка позволит NovaPay трансформироваться из платежной системы в полноценного игрока банковского сектора Украины.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 октября "Нова пошта" сократила срок бесплатного хранения отправлений в отделениях с семи до пяти дней. Если получатель не заберет посылку за это время, даже за 2 дополнительных дня придется платить по тарифам компании.