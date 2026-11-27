Владельцы невостребованных земельных паев, у которых есть только сертификат на право на земельную долю, должны до 1 января 2028 года оформить право собственности на конкретный участок. Этот срок распространяется также на наследников владельцев паев. Если до этой даты право собственности не зарегистрируют, человека будут считать отказавшимся от получения земли.

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Крайний срок определяет статья 13 закона "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)". Его перенесли с 2025 на 2028 год в соответствии с законом № 3993-IX, который вступил в силу 8 ноября 2024 года. В правительстве объясняли, что дополнительное время предоставили из-за войны, оккупации части территорий, выезда украинцев за границу.

Земельный пай по сертификату: почему нужно оформить право собственности

Сертификат на право на земельную долю (пай) подтверждает право человека на пай. Но он не подтверждает государственную регистрацию права собственности на конкретный сформированный участок.

Обычно в сертификате указывают размер пая в условных кадастровых гектарах. Эта величина сама по себе не определяет точное расположение и границы участка. Чтобы получить землю в натуре, нужно выделить пай, изготовить землеустроительную документацию, сформировать участок и присвоить ему кадастровый номер.

Закон относит к невостребованным земельным долям паи, которые не выделили в натуре, даже если сертификат уже подтверждает право на них. Когда процедура завершена, право собственности регистрируют в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Выписка из реестра подтверждает, кому принадлежит участок.

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Как оформить земельный пай, если есть сертификат

Сначала нужно проверить, на чье имя выдали сертификат. Если его владелец жив, он может сам начать процедуру выделения земельной доли в натуре.

Если сертификат выдали умершему родственнику, например бабушке или дедушке, сначала нужно оформить наследство. Закон прямо предоставляет наследникам право на земельную долю, удостоверенную сертификатом. Право на пай подтверждает и свидетельство о праве на наследство.

После этого следует обратиться с заявлением о выделении пая в натуре в сельский, поселковый или городской совет по месту расположения земли. Далее необходимо:

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изготовить документацию по землеустройству;

внести сведения о сформированном участке в Государственный земельный кадастр и присвоить ему кадастровый номер ;

; получить решение органа местного самоуправления о выделении пая в натуре;

зарегистрировать право собственности на участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Такой порядок приводит Госгеокадастр в своих информационных материалах. Закон также определяет полномочия местных советов: они рассматривают заявления, уточняют границы и площади угодий и организуют распределение земли.

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Что делать, если сертификат на земельный пай утерян

Из-за утраты сертификата оформить пай может быть сложнее. Особенно если документ выдали умершему родственнику и его нужно приобщить к наследству. Тогда право на земельную долю придется подтверждать другими документами или через суд.

В судебной практике есть случаи, когда после утраты сертификата суд устанавливал, что документ принадлежал наследодателю, и признавал за наследником право на земельную долю. В частности, в 2026 году суд вынес такое решение по делу о пае, сертификат на который был утрачен.

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В такой ситуации нужно выяснить, сохранились ли данные о выдаче сертификата в архивных документах и регистрационных книгах. Если подтвердить право не удается, может потребоваться обращение в суд. Суд не восстанавливает сам сертификат, но может установить, кому он принадлежал, и признать право на пай.

Заберут ли земельный пай после 1 января 2028 года

Если владелец невостребованной земельной доли или его наследник до 1 января 2028 года не оформит право собственности на участок, по закону его будут считать отказавшимся от его получения.

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Это не означает, что земля автоматически перейдет в собственность общины именно в день истечения срока. Сначала местный совет при необходимости формирует невостребованный пай в земельный участок. Затем по заявлению совета и на основании решения суда участок передают в коммунальную собственность в порядке признания имущества бесхозяйным.

Закон также позволяет восстановить срок. Если владелец или наследник пропустил его по уважительной причине, суд может предоставить дополнительное время, достаточное для оформления права собственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине подорожала земля сельскохозяйственного назначения. В октябре 2026 года средняя стоимость гектара составляла 85 084 грн, что почти на 5 500 грн выше, чем в сентябре.