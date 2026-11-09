Владелец "Сильпо" закрывает один из своих бизнесов: какой сервис прекратил работу

Fozzy Group, которой принадлежит сеть супермаркетов "Сільпо", приостановила на неопределенный срок работу онлайн-химчистки Mink, которая перестала принимать новые заказы из-за сложной ситуации в стране. Компания обещает вернуть все вещи клиентам, чьи заказы уже находятся в работе, а решение о возможном возобновлении работы сервиса пока не объявляла.

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Об этом говорится на официальном сайте сервиса. Там отметили, что завершат все процессы, которые уже находятся в работе, вернут клиентам их вещи и только после этого полностью прекратят деятельность.

Почему Mink прекращает работу

Онлайн-химчистка Mink входит в число бизнесов Fozzy Group – крупной украинской торгово-промышленной группы, которая, в частности, развивает сеть супермаркетов "Сільпо". Теперь компания решила приостановить работу этого сервиса на неопределенный срок.

В сообщении команды говорится о сложной ситуации в стране, которая стала причиной такого решения. При этом конкретных финансовых показателей, данных об убыточности или других экономических обстоятельств, которые могли повлиять на прекращение работы, компания не привела.

Фактически Mink прекращает принимать новые заказы, однако это не означает, что сервис сразу прекратит выполнять все текущие операции. Сначала команда должна завершить работу с вещами, которые клиенты уже передали на обслуживание. В компании подчеркнули, что все вещи, которые сейчас находятся в работе, в безопасности. Их обещают вернуть владельцам после выполнения соответствующих заказов.

"Благодарим за доверие на протяжении всех этих лет. Для нас было честью заботиться о чистоте ваших вещей", – обратились представители сервиса к клиентам.

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Как работала химчистка Mink и когда ее запустили

История Mink началась в декабре 2021 года, когда сервис запустили в тестовом формате. На первом этапе им могли воспользоваться сотрудники Fozzy Group. Позже проект вышел за рамки внутреннего обслуживания компании и начал работать для более широкой аудитории.

В августе 2022 года онлайн-химчистка перешла к полноценному режиму работы. Ее концепция предполагала возможность заказывать услуги, не посещая традиционную химчистку самостоятельно и не тратя время на оформление заказа непосредственно в заведении. Следующим этапом развития стало открытие первого физического пространства Mink, это произошло в декабре 2023 года в магазине "Сільпо" в селе Лесники Киевской области.

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Пространство работало по принципу самообслуживания. Клиент мог оставить вещи в специальном мешке с индивидуальным номером, указать контактные данные, после чего дальнейшее общение и согласование деталей заказа происходили через смартфон.

Какие услуги предлагал Mink

За время работы сервис развивал несколько направлений, ориентированных как на обычных потребителей, так и на бизнес. В частности, Mink предлагал:

онлайн-химчистку для частных клиентов – пользователи могли оформлять заказы и взаимодействовать с сервисом с помощью смартфона;

офлайн-прием вещей – для этого создали специальное пространство в магазине "Сільпо" в Лесниках, где можно было оставить вещи для дальнейшего обслуживания;

услуги для бизнеса – среди клиентов этого направления были, в частности, бутик-магазины, которым требовалось регулярное обслуживание одежды и других вещей.

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Команда также сообщала о росте количества заказов. В зависимости от сезона ежемесячный прирост составлял от 10% до 35%.

Что происходит с Maudau и "Сільпо"

Остановка Mink происходит на фоне других структурных изменений в бизнесах Fozzy Group. В частности, компания пересматривает организацию своего онлайн-направления. Так, с 20 ноября маркетплейс Maudau и подразделение "Сильпо" объединят в одну структуру. При этом оба проекта сохранят собственные названия и продолжат работать под отдельными брендами.

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Организационные изменения также предусматривают сокращение части должностей. Сотрудников, которых коснутся нововведения, уже предупредили, однако точное количество людей, которые могут потерять работу, компания не раскрыла. Однако это не первый случай сокращения персонала в группе. Ранее Fozzy Group сообщала об оптимизации команд из-за потери части супермаркетов и производственных мощностей в результате российских атак.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, сеть магазинов "Сильпо-Фуд" признала более 1,5 млрд грн убытков из-за российских атак за январь-сентябрь 2026 года, в частности списав 1,4 млрд грн оборотных и 53,4 млн грн необоротных активов. Россия повредила или уничтожила более 20 объектов Fozzy Group, а окончательная сумма потерь продуктовой сети может вырасти.