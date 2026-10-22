Вкладчикам прекратили выплаты: какие банки окончательно ликвидировали в Украине в 2026 году

В 2026 году в Украине завершили ликвидацию двух банков – "Конкорд" и Банк Национальные инвестиции. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил процедуры ликвидации этих учреждений и прекратил выплачивать их вкладчикам гарантированное возмещение. Еще три банка – РВС Банк, Мотор-Банк и PINbank – проходят другие этапы вывода с рынка.

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Об этом свидетельствуют данные ФГВФЛ. Именно это учреждение отвечает за вывод неплатежеспособных банков с рынка, организует выплату возмещения и осуществляет ликвидацию после отзыва банковской лицензии.

Во время военного положения в Украине действует режим 100%-ной гарантии вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей. Он распространяется на средства на банковских счетах и депозитах вместе с начисленными процентами. Через 3 месяца после прекращения или отмены военного положения в Украине лимит составит 600 тыс. грн независимо от количества счетов в одном банке.

"Конкорд": вкладчикам выплатили более 631 млн грн

9 марта 2026 года Фонд гарантирования вкладов принял решение завершить процедуру ликвидации АО ""КБ "Конкорд". Тогда же утвердили ликвидационный баланс и отчет о выполнении процедуры.

5 мая 2026 года банк прекратил существование как юридическое лицо: соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр. С тех пор Фонд гарантирования больше не выполнял полномочия ликвидатора.

Вкладчики "Конкорда" в общей сложности получили 631,2 млн грн гарантированного возмещения. После утверждения ликвидационного баланса выплаты гарантированных сумм прекратили.

Банк лишился лицензии еще 1 августа 2023 года. НБУ решил вывести его с рынка, в частности из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.

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Банк Национальные инвестиции: выплаты прекратили 4 августа

В 2026 году окончательно завершили ликвидацию еще одного банка – АО "Банк Национальные инвестиции". 4 августа 2026 года в государственный реестр внесли запись о прекращении банка как юридического лица. В тот же день Фонд гарантирования завершил полномочия ликвидатора и прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам.

Решение об отзыве лицензии и ликвидации банка было принято Нацбанком лишь в конце 2015 года. Регулятор отмечал, что владельцы учреждения не принимали никаких мер для поддержания его ликвидности, улучшения финансового состояния и устранения нарушений после объявления банка проблемным.

Главные истории дня

Какие банки еще ликвидируют

В 2026 году НБУ принял решение вывести с рынка несколько банков, но не все они уже прекратили существование как юридические лица, ведь отзыв лицензии или начало выплат вкладчикам сами по себе не означают, что ликвидация завершена. Речь идет о таких финучреждениях:

РВС Банк – процедуру ликвидации начали 5 января 2026 года. Она продлится три года, до 4 января 2029-го.

– процедуру ликвидации начали 5 января 2026 года. Она продлится три года, до 4 января 2029-го. Мотор-Банк – НБУ признал его неплатежеспособным в феврале 2026 года, а в апреле началась ликвидация. Вкладчикам выплачивали средства через механизм гарантирования.

– НБУ признал его неплатежеспособным в феврале 2026 года, а в апреле началась ликвидация. Вкладчикам выплачивали средства через механизм гарантирования. PINbank – НБУ признал его неплатежеспособным в феврале 2026 года, после чего Фонд гарантирования ввел временную администрацию. Выплаты вкладчикам начались 12 марта.

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Как получить деньги из обанкротившегося банка

Если банк признали неплатежеспособным и начали ликвидировать, вкладчикам не нужно самостоятельно обращаться к бывшему руководству учреждения. Выплатой гарантированного возмещения занимается исключительно Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Получить деньги можно онлайн или в отделении банка-агента, через который Фонд организует выплаты. Есть три основных способа получить возмещение:

через приложение Дія;

дистанционно через онлайн-сервис банка-агента, если он предоставляет такую услугу;

лично в отделении банка-агента.

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Как вернуть вклад через Дію

Чтобы подать заявку на выплату через приложение, нужно:

Обновить Дію и авторизоваться.

Открыть раздел "Услуги" и "Возврат вкладов".

Выбрать банк, в котором были открыты счет или депозит.

Выбрать карту в банке-агенте, который участвует в программе. Если соответствующей карты нет, в приложении может быть доступна возможность открыть ее в одном из банков-участников.

Проверить контактные данные и заявление с указанной суммой возмещения.

Подписать заявление с помощью Дія.Підпис.

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После этого заявление поступает на обработку. По информации Дії, при стандартной процедуре перечисление средств может занять до трех рабочих дней. Если у человека были счета в нескольких банках, заявление на возмещение нужно подавать отдельно по каждому учреждению.

Как получить деньги через банк-агент

Если вкладчик не пользуется Дією, он может обратиться в банк-агент Фонда. В отделении нужно предъявить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

В зависимости от доступных способов выплаты деньги можно получить наличными или переводом на счет. Список банков-агентов и актуальные условия выплат нужно проверить на официальном сайте фонда.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые банковские вклады в Украине не подлежат возврату. Речь, в частности, о "микродепозитах" и вкладах юрлиц.