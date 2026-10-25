VIP-номера могут стоить украинцам тысячи гривен: какую схему придумали мошенники

Украинцев предупредили о мошеннических схемах с VIP-номерами, в которых посредники могут требовать предоплату за гарантированное бронирование, доступ к базам МВД (Министерства внутренних дел) или оформление вне официальной процедуры. Желаемую комбинацию можно самостоятельно проверить и забронировать через Кабинет водителя, при этом номер сохраняется за заказчиком в течение 15 календарных дней, а определенные платные комбинации стоят от 2400 до 96 000 грн.

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О рисках предупредили Департамент киберполиции и Главный сервисный центр МВД. Правоохранители объяснили, как законно забронировать желаемую комбинацию, сколько стоит такая услуга и какие предложения должны насторожить автомобилистов.

Как работает новая схема мошенничества с автомобильными номерами

Желаемые комбинации цифр на номерных знаках пользуются спросом среди водителей. Некоторые автомобилисты хотят получить определенное сочетание цифр из-за личных предпочтений, памятных дат или стремления сделать номер своего автомобиля узнаваемым.

Этим могут пользоваться злоумышленники, которые предлагают помощь с оформлением номерных знаков через социальные сети, мессенджеры и сторонние интернет-ресурсы. Схема может начинаться с объявления о возможности получить конкретный номер, даже если он якобы недоступен для обычного бронирования.

Посредник уверяет, что имеет доступ к внутренним базам или может договориться с соответствующими службами, чтобы зарезервировать нужную комбинацию. После этого потенциального покупателя могут попросить внести предоплату за бронирование, изготовление номерного знака или ускоренное оформление документов. Однако после перевода денег исполнитель может перестать отвечать, удалить переписку или придумать дополнительные платежи.

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Еще один признак потенциального мошенничества – обещание получить номерной знак без регистрации или перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД. Правоохранители подчеркивают, что предложения оформить VIP-номер вне официальной процедуры требуют особой осторожности. Поэтому автомобилистам советуют не доверять посредникам, которые гарантируют доступ к конкретной комбинации, и не переводить деньги на личные банковские карты незнакомцев.

Как самостоятельно забронировать желаемый номер

Чтобы получить номерной знак с нужной комбинацией цифр, необязательно обращаться к посторонним. Проверить наличие доступных номеров и воспользоваться услугой бронирования можно самостоятельно через официальный электронный Кабинет водителя. Для этого необходимо:

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авторизоваться в Кабинете водителя; открыть раздел "Электронные услуги"; выбрать услугу "Бронирование номерных знаков"; указать регион и соответствующий сервисный центр МВД; выбрать категорию транспортного средства и просмотреть доступные комбинации цифр; забронировать нужный номер, если он есть в системе.

Сервис позволяет просматривать доступные комбинации в режиме реального времени, это дает водителю возможность самостоятельно проверить, можно ли забронировать желаемый номер, не обращаясь к посредникам. При этом наличие конкретной комбинации не гарантировано.

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Если нужного номера нет в системе, его нельзя просто заказать по телефону, через мессенджер или на стороннем сайте. В таком случае водителю придется периодически проверять официальный сервис, не появилась ли нужная комбинация.

Сколько стоят VIP-номера в Украине

Стоимость номерных знаков зависит от выбранной комбинации цифр и типа транспортного средства. По информации Главного сервисного центра МВД, выбор желаемой комбинации стоит 360 грн, тогда как определенные платные комбинации могут стоить от 2400 до 96 000 грн.

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Однако эти суммы не всегда являются окончательной стоимостью получения номерного знака. Отдельно оплачиваются бронирование, регистрационные процедуры, изготовление номерного знака и свидетельства о регистрации транспортного средства. Поэтому перед оформлением стоит проверить актуальные тарифы на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

После успешного бронирования желаемая комбинация сохраняется за заказчиком в течение 15 календарных дней. В этот период необходимо обратиться в выбранный сервисный центр МВД для регистрации или перерегистрации автомобиля.

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Именно во время проведения соответствующей процедуры номерной знак закрепляют за транспортным средством. Бронирование не заменяет регистрационных действий и не позволяет получить номер без оформления автомобиля. Поэтому обещания посредников передать готовые номера без посещения сервисного центра и выполнения установленных требований должны вызывать подозрение.

Если водитель планирует получить желаемую комбинацию, стоит заранее проверить доступность номера, ознакомиться с тарифами и убедиться, что он сможет пройти необходимые процедуры в установленный срок.

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Как не потерять деньги и персональные данные

При поиске желаемых номерных знаков автомобилистам рекомендуют обращать внимание не только на цену, но и на способ оформления услуги. В частности, насторожить должны такие обстоятельства:

посредник обещает гарантированно получить номер, которого нет в официальной системе;

требует предоплату на личную банковскую карту за неофициальное бронирование;

уверяет, что имеет особый доступ к базам МВД и может обойти установленные правила;

предлагает получить номер без регистрации или перерегистрации автомобиля;

просит сообщить пароль от Кабинета водителя, банковские реквизиты или код подтверждения.

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Не следует передавать посторонним лицам данные для входа в электронные сервисы, даже если они представляются сотрудниками учреждений или обещают помочь с оформлением. Если деньги уже перечислены подозрительному посреднику, необходимо сохранить переписку, объявление, квитанции и другие доказательства. После этого можно сообщить о случившемся в киберполицию через официальную форму обращения.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине мошенники рассылают SMS от имени "Укрпошты" с требованием оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку, а ссылка для оплаты ведет на поддельный сайт, где злоумышленники пытаются похитить банковские реквизиты и деньги. В компании призывают не переходить по подозрительным ссылкам и проверять отправления только через официальные ресурсы.