Виктория Демченко: почему переработанное золото еще не гарантирует этичность украшения

В октябре ювелирная отрасль снова заговорила о происхождении переработанного золота. Reuters 19 октября описало риск попадания нелегально добытого металла на рынок под видом вторичного сырья. А 24 октября на Chicago Responsible Jewelry Conference обсуждали, почему отметка "recycled" не заменяет проверки происхождения.

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Для покупателя это парадокс. Если золото уже использовали, означает ли это автоматически ответственный выбор? Повторное использование металла – часть циркулярной экономики, оно может уменьшать потребность в новом сырье. Но отметка "переработанное" не объясняет, откуда поступил металл и можно ли проверить его историю.

Именно на это различие обращает внимание Виктория Демченко, предпринимательница, владелица и руководитель ювелирного бизнеса, член Союза ювелиров Украины. В 2014 году она получила квалификацию магистра маркетинга, а в 2016–2017 годах прошла специализированные курсы по аттестации и оценке драгоценных камней и экспертной оценке бриллиантов в Государственном геммологическом центре Украины. Ее профессиональная деятельность объединяет практику ювелирного бизнеса с изучением ответственного происхождения материалов.

Покупатель видит готовое украшение, но не знает, как золото попало к производителю и какие данные передавались между поставщиками. Обещание "экологично" без объяснения, что именно проверено, создает ложную уверенность. Согласно подходу Виктории Демченко, важно разделять три вопроса: из чего изготовлено изделие, откуда происходят материалы и чем подтверждаются заявления бренда.

В феврале 2026 года в журнале Heritage and Sustainable Development, индексируемом в Scopus, вышла ее статья "Sustainable consumption and supply chain transparency in emerging jewelry brands". Исследование охватило пять ювелирных брендов и 200 потребителей в США. Для них были важны бесконфликтное происхождение бриллиантов, переработанные металлы и цифровая прослеживаемость. Также выявлена связь цифровой прозрачности с доверием, а раскрытия этических практик – с готовностью платить больше.

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За словом "этичность" могут стоять разные документы: одни описывают характеристики камня, другие касаются происхождения металла. Покупателю непросто понять, какие именно заявления они подтверждают. Виктория Демченко предлагает сопоставлять каждое утверждение бренда с источником проверки и делать сведения понятными для покупателя. Этот принцип она разработала и закрепила в зарегистрированной авторской методологии "Модель формирования потребительского доверия к люксовым ювелирным брендам через этические сигналы, подтвержденную прозрачность происхождения и цифровую прослеживаемость".

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Матрица этических сигналов сопоставляет заявления о происхождении металла, производстве или камнях с подтверждениями. Если доказательств нет, заявление уточняют, а не усиливают красивыми словами. Информацию для покупателя структурируют: от простого объяснения до документов поставщика или цифрового паспорта. Такую систему может использовать и небольшая компания без сложных технологий.

Например, сертификат на бриллиант может подтверждать геммологические характеристики, но не всю историю его поставок. Цифровой паспорт украшения собирает сведения в одном месте, однако их источники должны быть надежными. Даже блокчейн не проверяет достоверность внесенных данных: он помогает их хранить, но не гарантирует их подлинность.

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Отдельный вопрос – выращенные в лаборатории бриллианты. Для них не нужно добывать природный алмаз, однако производство требует много энергии. Натуральный бриллиант не обязательно означает безответственное производство, а лабораторный – не обязательно экологически безупречное. Важно, какую электроэнергию использует производитель и может ли он подтвердить экологические характеристики производства. Сам способ получения камня еще не дает полного ответа о его воздействии на окружающую среду.

Готов ли покупатель платить больше за украшение, если может проверить его происхождение? Во втором, уже завершенном исследовании Виктория Демченко сравнила реакции 362 участников из США и Украины. В сценарии с отслеживанием происхождения с помощью блокчейна доверие и заявленная готовность платить больше были самыми высокими.

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Из подхода Виктории Демченко следуют практические вопросы к продавцу. Если золото называют переработанным, есть ли подтверждение от поставщика и что оно удостоверяет? Если бренд заявляет об ответственном происхождении бриллианта, кто проверял эти данные? Если предлагают цифровой паспорт, можно ли увидеть не только страницу, но и источники информации?

Важно учитывать и пределы подтверждения. Один документ может удостоверять характеристики камня, другой – происхождение металла, третий – требования к поставщику. Ни один из них не является автоматическим доказательством всех экологических и этических преимуществ украшения. Честное "этот этап мы пока не можем подтвердить" полезнее общего "у нас все экологично".

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Для ювелирного рынка этот вопрос не ограничивается международными дискуссиями. Даже небольшой бренд может начать с учета материалов, проверки сведений поставщиков и понятных объяснений для покупателя. Это не заменит независимую проверку, но поможет не обещать больше, чем компания способна подтвердить. Высокая цена украшения не объясняет его происхождение. Ответственность начинается с готовности бренда показать, на чем основаны его слова.