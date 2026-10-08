Возраст неважен: в Киеве подросткам открыто продают смеси для вейпов и не проверяют паспорт

Несовершеннолетние украинцы могут без проблем купить жидкости для электронных сигарет – во многих торговых точках продавцы не проверяют у них паспорта. Более того, те же продавцы помогают подросткам правильно замешать смесь.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Его авторы отмечают:

Участник эксперимента – 16-летний Антон – смог без проблем купить "самозамесы " в 3 из 5 точек Киева.

" Во всех случаях "было сделано все, чтобы он смог закурить сразу после выхода из киоска".

В частности, отмечается, паспорт при покупке жидкостей для курения у него не спросили в киосках:

На автобусной остановке на ул. Александры Экстер в Деснянском районе Киева.

В магазинчике рядом с пунктом обмена валюты возле ТЦ "Фестивальный".

Еще одном придорожном киоске в том же районе.

"Примечательно, что во всех киосках, где Антону продавали "самозамесы", ему еще и помогли правильно их смешать. Как объясняли продавцы, некоторые умудряются разбивать капсулы, поэтому лучше "пусть они сами". Вот такая забота о подрастающем поколении", – говорится в материале.

В то же время, напоминают его авторы, продажа электронных сигарет и жидкостей к ним лицам, не достигшим 18 лет, прямо запрещена законом. Более того, за такое нарушение предусмотрена ответственность как для предприятия, так и для работника, осуществившего продажу.

РЕКЛАМА

"К субъекту хозяйствования может быть применен штраф в размере трех минимальных заработных плат. А к продавцу – административный штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан", – отметили аналитики.

Впрочем, констатируется, наличие санкций на бумаге еще не означает неизбежность наказания. Ведь для этого:

Нарушение необходимо зафиксировать.

Установить субъекта хозяйствования.

Составить соответствующие материалы и передать информацию в орган, контролирующий лицензию.

"Именно на этом этапе ответственность часто расплывается между различными ведомствами. При этом, речь идет об абсолютно доступном и массовом товаре, который можно приобрести где угодно – от небольших киосков до торговых центров и супермаркетов. И проблема в том, что вейпы уже стали настолько обыденным явлением, что их продают рядом с обычными товарами, а покупателю не нужно искать какие-то специализированные места", – резюмировали авторы материала.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.