Отселение украинцев из квартир: "слуга народа" рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов

Проблема устаревшего жилищного фонда в Украине очень острая. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые. Впрочем, принудительного отселения жильцов не будет.

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Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга Народа"). Она отметила: сейчас обсуждается вопрос, "какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома".

"Однако, это не будет 100%-ная планка. Ведь мы понимаем, что всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят", – объяснила Шуляк.

Сначала нужно принять закон

Впрочем, отметила Шуляк, для того, чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект №6458. Однако:

Он пока прошел лишь 1-е чтение.

Сейчас его "готовят на 2-е".

Где украинцы будут жить после сноса их домов

Вместе с тем, отметила она, при выселении украинцам будут предоставлять компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

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Если речь пойдет о новых квадратных метрах – "то где они будут".

Если о деньгах – то какая сумма.

"Человек должен понимать, сможет он за эти деньги приобрести нужное ему жилье, или нет", – объяснила нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение в аренду жилья. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. К примеру, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что сразу на 42% превышает прошлогоднюю.

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