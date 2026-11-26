Норвежская авиакомпания Norse Atlantic Airways отменила все рейсы на 26 ноября из-за критического финансового положения и ищет срочное финансирование или инвестора, который сможет обеспечить ее дальнейшую работу. Если в ближайшее время не удастся привлечь деньги, руководство планирует подать заявление о банкротстве, а гарантий спасения перевозчика пока нет.

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О приостановке рейсов и риске банкротства сообщила сама Norse Atlantic Airways ASA, отметив, что сейчас ищет жизнеспособное решение для финансирования своей деятельности. В то же время гарантий того, что переговоры завершатся успешно, нет.

Norse Atlantic отменила все рейсы: что известно

Авиакомпания объявила о приостановке всех запланированных полетов на четверг, 26 ноября. Решение приняли на фоне поиска краткосрочного финансирования, которое должно позволить перевозчику продолжить работу и выполнить ближайшие финансовые обязательства.

В заявлении компании говорится, что совет директоров пытается найти возможность привлечь необходимые средства, в частности путем переговоров с инвесторами о потенциальном поглощении. Такой сценарий может предусматривать не только смену владельца, но и финансовую поддержку, которая поможет авиакомпании удержаться на рынке.

Однако, если договориться о финансировании в ближайшее время не удастся, руководство планирует начать процедуру банкротства. Финансовые проблемы Norse Atlantic связаны с ухудшением экономических условий для перевозчика, ростом расходов и ослаблением спроса на отдельных направлениях.

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Компания работает в сегменте дальнемагистральных бюджетных перевозок, где значительные расходы на топливо, обслуживание самолетов и организацию маршрутов могут существенно влиять на финансовый результат. По сообщениям, авиаперевозчик столкнулся с настолько серьезным дефицитом средств, что возникли трудности со своевременной выплатой зарплат сотрудникам.

Кроме того, компании необходимо было обеспечить финансирование ближайших обязательств, чтобы не допустить полного прекращения операций. Еще 25 ноября Norse Atlantic оценивала собственное финансовое положение как критическое и заявляла о необходимости привлечения дополнительных средств. Уже на следующий день стало известно о приостановке всех рейсов и возможной процедуре банкротства, если краткосрочное финансирование не будет найдено.

Главные истории дня

На фоне проблем компания пыталась сокращать расходы и менять стратегию работы. В частности, перевозчик отказался от ряда направлений, а также переориентировался на азиатский рынок из-за ослабления спроса на трансатлантические перевозки и увеличения расходов на топливо.

Акции Norse Atlantic резко колебались на фоне новостей

Финансовый кризис отразился и на стоимости акций авиакомпании. По данным Bloomberg, в четверг, 26 ноября, ценные бумаги Norse Atlantic демонстрировали значительную волатильность: в начале торгов они упали примерно на 18%, после чего резко выросли на 38%, а затем утратили большую часть этого повышения.

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Такие колебания происходили на фоне неопределенности относительно будущего перевозчика и попыток найти инвестора, который мог бы обеспечить необходимое финансирование. Рыночная капитализация компании сократилась примерно до 103 млн норвежских крон, что эквивалентно примерно 10,5 млн долларов.

Финансовые трудности Norse Atlantic начали влиять на ее маршрутную сеть еще до нынешней приостановки полетов. Ранее компания отменила рейсы в Лос-Анджелес и из него, хотя это направление было одним из важных для ее деятельности. Позже перевозчик изменил географию полетов, сделав ставку на азиатский рынок. Это происходило на фоне ослабления спроса на трансатлантические путешествия и роста расходов, в частности на авиационное топливо.

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Еще одним шагом для пополнения денежных резервов стала передача части самолетов в лизинг пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines. Однако, по сообщениям, эти самолеты сейчас не эксплуатируются пакистанским перевозчиком, а рейсы в Великобританию были отменены.

Компания уже искала покупателя и сокращала персонал

Norse Atlantic ранее привлекла JPMorgan Chase & Co. для организации процесса продажи компании. Перевозчик в течение нескольких лет пытался заключать партнерские соглашения с крупными авиакомпаниями и объявлял о различных договоренностях, но часть этих планов так и не была реализована.

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Помимо поиска стратегического партнера, Norse Atlantic вводила программу сокращения расходов. Она предусматривала увольнение 75 сотрудников и, согласно планам компании, должна была обеспечить экономию около 50 млн долларов. Несмотря на попытки оптимизировать деятельность, перевозчик продолжал сталкиваться с финансовыми проблемами.

Какие рейсы выполняла Norse Atlantic

Norse Atlantic Airways – норвежская бюджетная авиакомпания, выполнявшая дальнемагистральные рейсы между Европой, Северной Америкой, Африкой и Азией. Перевозчик пытался занять нишу доступных трансатлантических перелетов, освободившуюся после того, как Norwegian Air Shuttle отказалась от дальнемагистрального сегмента и сосредоточилась на европейских маршрутах.

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Авиакомпания эксплуатировала флот примерно из 11–12 самолетов Boeing 787 Dreamliner, большинство из которых арендовала у лизинговых компаний BOC Aviation Ltd. и AerCap Holdings NV. Ранее Norse Atlantic обслуживала около 22 маршрутов, однако в течение 2026 года их количество существенно сократилось – примерно вдвое по сравнению с началом года. К ноябрю компания выполняла рейсы между Таиландом и Европой, Флоридой и Великобританией, а также Южной Африкой и Лондоном.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair прогнозирует, что в 2027 году авиабилеты в Европе могут подорожать на 10-20% из-за роста цен на топливо, сокращения рейсов и возможных банкротств авиакомпаний. В то же время это прогноз относительно общего рынка, а фактическая стоимость билетов будет зависеть от маршрута.