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Известная сеть ресторанов закрыла все заведения в Украине: каковы причины и возобновит ли работу

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read2 мин
1,4 т.
Известная сеть ресторанов Salateira закрыла все заведения. Иллюстративное фото.
Известная сеть ресторанов Salateira закрыла все заведения. Иллюстративное фото. Источник: ТЦ Guliver

Популярная сеть заведений питания Salateira прекратила работу всех 12 ресторанов в Украине после почти 15 лет деятельности. Среди причин закрытия – финансовые трудности, в частности падение выручки на 45% из-за длительных воздушных тревог и вынужденных простоев заведений в торговых центрах. В частности, новый ресторан Salaterra в ТЦ River Mall не является ребрендингом сети, а представляет собой совершенно новое заведение.

О закрытии сообщила совладелица компании Ирина Добруцкая. Закрытие стало финалом длительного периода финансовых трудностей, о которых представители сети рассказывали еще летом 2026 года.

Из-за воздушных тревог и вынужденных остановок работы рестораны, расположенные в торговых центрах, потеряли значительную часть выручки. В то же время расходы на содержание заведений сохранялись, а рентабельность бизнеса существенно ухудшилась.

Почему закрылись все рестораны Salateira

После почти 15 лет работы бренд фактически покинул украинский ресторанный рынок. В июне 2026 года в Киеве еще работали 12 заведений, однако к ноябрю все они прекратили принимать посетителей. О проблемах компании стало известно еще летом.

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Сооснователь Salateira Александр Савилов в интервью рассказывал, что работа ресторанов в торговых центрах серьезно пострадала из-за длительных воздушных тревог. По сравнению с довоенным периодом выручка таких заведений сократилась примерно на 45%. Особенно сложной ситуация была для ресторанов, работавших в ТРЦ.

Во время воздушных тревог торговые центры и расположенные в них заведения вынуждены приостанавливать работу, а посетители покидают помещения или вовсе туда не приходят. В результате рестораны теряют часы, в течение которых могли бы обслуживать клиентов и получать доход. По словам Савилова, один час вынужденного простоя мог стоить отдельному заведению от 10 до 30 тыс. грн.

При этом маржинальность бизнеса сократилась вдвое. Для сети с несколькими ресторанами такие потери становились особенно ощутимыми, ведь каждое заведение должно было покрывать текущие расходы даже в условиях нестабильного потока посетителей.

Несмотря на трудности, компания пыталась найти возможности для восстановления. В частности, рассматривали обновление концепции ресторанов, привлечение партнеров и дальнейшее развитие сети. Однако в итоге эти планы не помогли сохранить украинские заведения.

Что известно о новом ресторане Salaterra

Отдельное внимание привлекла ситуация вокруг помещения бывшего ресторана Salateira в киевском ТРЦ River Mall. На его месте открылось заведение Salaterra, название которого очень похоже на название прежней сети. Из-за этого в соцсетях начали предполагать, что Salateira просто сменила бренд и продолжила работу под новым названием.

Однако Добруцкая опровергла эту версию. По ее словам, Salaterra не является ребрендингом Salateira, новый ресторан открыли бывший бренд-шеф сети и владельцы торгового центра. Совладелица также заявила, что оборудование закрытого ресторана Salateira не вернули, а теперь его используют в новом заведении. 

Как ранее сообщал OBOZ.UA, осенью 2026 года Sinsay, METRO, "Книгарня Є" и "Сирне королівство" приостановили работу или закрыли отдельные торговые точки преимущественно из-за российских атак и рисков для безопасности, тогда как сети 1708 и BPSH сократили присутствие в Киеве из-за снижения посещаемости и потери рентабельности. В то же время большинство этих решений не означает окончательного ухода компаний с украинского рынка.

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