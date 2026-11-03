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Крупная сеть магазинов получила разрешение НБУ на собственный платежный сервис: что изменится для покупателей

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 мин
3,1 т.
EVA получила разрешение НБУ на собственный платежный сервис. Иллюстративное фото.
EVA получила разрешение НБУ на собственный платежный сервис. Иллюстративное фото. Источник: ТРЦ «Оазис»

Сеть магазинов EVA получила от Национального банка Украины (НБУ) разрешение на создание собственного платежного сервиса – компания сможет переводить средства и обслуживать безналичные платежи. За этим проектом стоят совладельцы ритейлера, а сам сервис планируют развивать для электронной коммерции, однако сроки его запуска пока не разглашают.

Об этом сообщила пресс-служба EVA в комментарии СМИ. 30 октября ООО "Евапей" включили в Реестр платежной инфраструктуры НБУ. Компания получила возможность работать как платежное учреждение и предоставлять предусмотренные законодательством финансовые услуги.

В частности, "Евапей" сможет осуществлять переводы средств без открытия счета, а также предоставлять услуги по эквайрингу платежных инструментов. Последнее направление предполагает техническое обеспечение приема безналичных платежей от покупателей в пользу продавцов. Именно эта возможность имеет особое значение для развития электронной коммерции.

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В сети EVA сообщили, что платежный сервис планируют развивать в первую очередь для нужд электронной торговли. При этом конкретные сроки запуска, объем инвестиций в проект и подробные условия будущей работы пока не раскрываются. Таким образом, пока речь идет о получении регуляторного статуса и возможности развивать собственную платежную инфраструктуру, а не об объявлении полноценного запуска нового сервиса для покупателей.

Кто стоит за платежной компанией

ООО "Евапей" связано с владельцами сети EVA. По данным YouControl, половина компании принадлежит Алине Киптик, еще 50% – кипрской Mitali Holdings Ltd. Конечными бенефициарами указаны сама Киптик и совладелец EVA Руслан Шостак.

Алина Киптик – дочь Валерия Киптика, совладельца сетей EVA и Varus. Она также возглавляет ООО "Тести Фуд", которое является одним из трех франчайзи сети ресторанов KFC в Украине.

Идея создания "Евапей" появилась не сегодня. Антимонопольный комитет Украины согласовал создание компании еще в октябре 2023 года. С тех пор проект прошел путь до получения статуса платежного учреждения, который открывает возможность непосредственно работать на рынке платежных услуг.

Для крупного ритейлера собственный платежный сервис может стать частью более широкой цифровой инфраструктуры. Речь идет не только о приеме оплаты за покупки, но и о возможности развивать финансовые инструменты, интегрированные с интернет-магазином и другими каналами продаж. 

EVA присоединяется к тренду на собственные платежные сервисы

Украинские торговые компании все активнее развивают собственные финансовые решения. Такой подход позволяет интегрировать оплату непосредственно в торговые платформы, упрощать расчеты и создавать дополнительные услуги для покупателей и предпринимателей.

Один из самых заметных примеров – Rozetka. Еще в декабре 2021 года ритейлер рассматривал возможность приобретения банка. Позже компания пошла другим путем: ее финансовая структура RozetkaPay получила ограниченную банковскую лицензию. В марте 2025 года сервис начал открывать счета для клиентов маркетплейса, а в дальнейшем планировал расширить эту возможность и на бизнес-пользователей.

В сентябре 2025 года Rozetka также запустила кредитную карту в партнерстве с Unex Bank и Mastercard. Она интегрирована с платежной инфраструктурой RozetkaPay. Еще один пример – NovaPay, финансовая компания группы "Нова пошта". В августе 2026 года она получила от НБУ право на эквайринг платежных инструментов, расширив перечень услуг, которые может предоставлять.

В то же время выход "Евапей" на рынок происходит в условиях конкуренции со стороны банков и небанковских финансовых компаний. Согласно рейтингу Forbes Ukraine за февраль 2026 года, в течение предыдущего года на рынке интернет-эквайринга появились шесть новых игроков. В первой десятке компаний по количеству бизнес-клиентов небанковских финансовых учреждений уже больше, чем банков.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинский парламент разрешил национальному почтовому оператору "Укрпошта" оказывать банковские услуги. Это изменение – часть масштабной реформы, которая позволила обеспечить предоставление финансовых услуг во всех населенных пунктах Украины.

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