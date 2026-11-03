Важные для украинцев продукты могут заметно подорожать: производители готовятся переписать цены уже в 2026 году

На фоне логистических трудностей и повышения себестоимости производства украинцев может ждать подорожание свежих молочных продуктов. Аналитики прогнозируют рост цен на 10% до конца года.

Видео дня

Об этом сообщает "Инфагро", ссылаясь на участников рынка. Производители сейчас пытаются удержать объемы продаж с помощью акционных предложений и скидок, параллельно добиваясь пересмотра базовых цен в торговых сетях, хотя возможность перекладывать дополнительные расходы на покупателей существенно ограничена.

Что предшествовало

В середине лета цены на молочку в Украине достигли годового минимума, но с тех пор стоимость уже выросла на 6-8% в зависимости от категории. И даже несмотря на это, темпы роста цен на готовую продукцию отстают от подорожания сырья, жалуются производители. Это приводит к сокращению рентабельности предприятий (несмотря на это, направление остается одним из самых прибыльных).

Ситуацию усугубило и то, что не произошло ожидаемого осеннего скачка производства. В сентябре выпуск большинства позиций сократился по сравнению с августом, а положительную динамику демонстрировали только свежие сыры.

В целом за текущий год показатели выпуска цельномолочной продукции все еще существенно превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

Что будет дальше

Несмотря на снижение прибыльности по сравнению с летним периодом, переработчики не планируют отказываться от корректировки цен. По текущим оценкам экспертов, производители продолжат настаивать на повышении закупочных цен в рознице; до конца года стоит ожидать дополнительного подорожания молочной продукции на полках украинских магазинов в пределах 10%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца 2026 года в Украине ожидается подорожание ряда продуктов, картофель может стоить 19-23 грн за килограмм, хлеб – подорожать еще на 10%, а отдельные другие товары – на 15-20%. В то же время эксперты не прогнозируют дефицита продовольствия, поскольку предложение на рынке остается достаточным, а покупательная способность населения сдерживает резкое повышение цен.