Стоимость квартир в 6 раз выше, чем в Украине: за сколько можно купить жилье в ЕС

Цены на жилье в странах Европейского Союза (ЕС) традиционно выше, чем в Украине, причем разница может достигать 6-кратной величины. В то же время, если рассматривать минимальные зарплаты, эта разница уже не кажется столь впечатляющей.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные OLX Недвижимость. Аналитики сравнили цены на однокомнатные квартиры (площадью 30–40 кв. м) в Украине, Польше, Румынии, Португалии и крупнейших городах этих стран.

Украина

В августе 2026 года медианная стоимость квартиры площадью 30–40 кв. м в Украине составляла $38,5 тыс. Самым дорогим городом для покупки компактного жилья оказался Львов, который опередил даже столицу примерно на $4,4 тыс., тогда как разрыв с другими регионами значительно больше. В целом ситуация в крупнейших городах страны выглядит так:

Львов: $57,4 тыс.;

$57,4 тыс.; Киев: $53 тыс.;

$53 тыс.; Одесса: $38,5 тыс.;

$38,5 тыс.; Днепр: $27,5 тыс;

$27,5 тыс; Харьков: $25 тыс.

Румыния

Румыния занимает второе место по уровню цен после Украины – в целом по стране медианный показатель достигает $74,2 тыс. за квартиру площадью 30–40 кв. м, что почти вдвое превышает украинскую стоимость. Самое дорогое жилье оказалось не в столице, а во втором по величине городе страны – Клуж-Напоке, где расположен крупнейший университет и активно развиваются сферы IT, культуры и туризма:

Клуж-Напока: $105,3 тыс.;

$105,3 тыс.; Тимишоара: $84,2 тыс.;

$84,2 тыс.; Констанца: $79 тыс.;

$79 тыс.; Бухарест: $75,5 тыс.;

$75,5 тыс.; Яссы: $73,2 тыс.

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Польша

В Польше общая медианная цена покупки квартиры площадью 30–40 кв. м составляет $129,6 тыс. Это в три раза дороже, чем в Украине, а разница между медианными показателями обеих стран превышает $90 тыс. В отличие от Украины и Румынии, самые высокие цены здесь зафиксированы именно в столице:

Варшава: $174,2 тыс.;

$174,2 тыс.; Краков: $164,2 тыс.;

$164,2 тыс.; Гданьск: $158,3 тыс.;

$158,3 тыс.; Вроцлав: $145,5 тыс.;

$145,5 тыс.; Познань: $134,1 тыс.

Португалия

Португалия оказалась самой дорогой среди исследованных стран: за квартиру площадью 30–40 кв. м в августе 2026 года здесь в среднем просили $243 тыс. Это почти в 7 раз превышает показатель Украины. Также именно на португальском рынке наблюдается наибольший разрыв между крупными городами;

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Лиссабон: $297 тыс.;

$297 тыс.; Порту: $243 тыс.;

$243 тыс.; Сетубал: $232,6 тыс.;

$232,6 тыс.; Коимбра: $221,4 тыс.;

$221,4 тыс.; Брага: $210,6 тыс.

Соотношение цен и зарплат

При оценке того, насколько дорогая или дешевая недвижимость в разных странах, эксперты советуют учитывать уровень заработных плат, налоги, прожиточный минимум и общую экономическую ситуацию. В частности, показатели минимальной заработной платы (до налогообложения) по состоянию на 2026 год существенно различаются:

Украина: $193 (8647 грн);

$193 (8647 грн); Румыния: $932 (4325 леев);

$932 (4325 леев); Португалия: $1046 (920 евро);

$1046 (920 евро); Польша: $1249 (4806 злотых)

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Таким образом, высокие цены на жилье в странах ЕС частично объясняются и значительно более высоким уровнем минимальной заработной платы. Кроме того, существует заметная разница в стоимости и внутри отдельных стран, где цена квартиры аналогичной площади может отличаться на десятки тысяч долларов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости в первом квартале 2026 года. Их не отпугнули даже рекордные цены на жилье – почти 2500 евро/кв.м.