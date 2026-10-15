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Стоимость квартир в 6 раз выше, чем в Украине: за сколько можно купить жилье в ЕС

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Сколько стоят квартиры в Украине, Польше и Португалии
Сколько стоят квартиры в Украине, Польше и Португалии. Источник: Pixabay

Цены на жилье в странах Европейского Союза (ЕС) традиционно выше, чем в Украине, причем разница может достигать 6-кратной величины. В то же время, если рассматривать минимальные зарплаты, эта разница уже не кажется столь впечатляющей.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные OLX Недвижимость. Аналитики сравнили цены на однокомнатные квартиры (площадью 30–40 кв. м) в Украине, Польше, Румынии, Португалии и крупнейших городах этих стран.

Украина

В августе 2026 года медианная стоимость квартиры площадью 30–40 кв. м в Украине составляла $38,5 тыс. Самым дорогим городом для покупки компактного жилья оказался Львов, который опередил даже столицу примерно на $4,4 тыс., тогда как разрыв с другими регионами значительно больше. В целом ситуация в крупнейших городах страны выглядит так:

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  • Львов: $57,4 тыс.;
  • Киев: $53 тыс.;
  • Одесса: $38,5 тыс.;
  • Днепр: $27,5 тыс;
  • Харьков: $25 тыс.

Румыния

Румыния занимает второе место по уровню цен после Украины – в целом по стране медианный показатель достигает $74,2 тыс. за квартиру площадью 30–40 кв. м, что почти вдвое превышает украинскую стоимость. Самое дорогое жилье оказалось не в столице, а во втором по величине городе страны – Клуж-Напоке, где расположен крупнейший университет и активно развиваются сферы IT, культуры и туризма:

  • Клуж-Напока: $105,3 тыс.;
  • Тимишоара: $84,2 тыс.;
  • Констанца: $79 тыс.;
  • Бухарест: $75,5 тыс.;
  • Яссы: $73,2 тыс.

Польша

В Польше общая медианная цена покупки квартиры площадью 30–40 кв. м составляет $129,6 тыс. Это в три раза дороже, чем в Украине, а разница между медианными показателями обеих стран превышает $90 тыс. В отличие от Украины и Румынии, самые высокие цены здесь зафиксированы именно в столице:

  • Варшава: $174,2 тыс.;
  • Краков: $164,2 тыс.;
  • Гданьск: $158,3 тыс.;
  • Вроцлав: $145,5 тыс.;
  • Познань: $134,1 тыс.

Португалия

Португалия оказалась самой дорогой среди исследованных стран: за квартиру площадью 30–40 кв. м в августе 2026 года здесь в среднем просили $243 тыс. Это почти в 7 раз превышает показатель Украины. Также именно на португальском рынке наблюдается наибольший разрыв между крупными городами;

  • Лиссабон: $297 тыс.;
  • Порту: $243 тыс.;
  • Сетубал: $232,6 тыс.;
  • Коимбра: $221,4 тыс.;
  • Брага: $210,6 тыс.

Соотношение цен и зарплат

При оценке того, насколько дорогая или дешевая недвижимость в разных странах, эксперты советуют учитывать уровень заработных плат, налоги, прожиточный минимум и общую экономическую ситуацию. В частности, показатели минимальной заработной платы (до налогообложения) по состоянию на 2026 год существенно различаются:

  • Украина: $193 (8647 грн);
  • Румыния: $932 (4325 леев);
  • Португалия: $1046 (920 евро);
  • Польша: $1249 (4806 злотых)

Таким образом, высокие цены на жилье в странах ЕС частично объясняются и значительно более высоким уровнем минимальной заработной платы. Кроме того, существует заметная разница в стоимости и внутри отдельных стран, где цена квартиры аналогичной площади может отличаться на десятки тысяч долларов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости в первом квартале 2026 года. Их не отпугнули даже рекордные цены на жилье – почти 2500 евро/кв.м.

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