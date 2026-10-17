В Ужгороде кладовую без мебели и ремонта сдают как однокомнатную квартиру: сколько денег запрашивают

В Ужгороде квартиры в отдаленных от центра районах без ремонта стоят от 20 тыс. грн, с ремонтом — от 30 тыс. грн. И это в разы больше, чем несколько лет назад. Самый дешевый вариант — кладовая за шесть тысяч гривен в месяц.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Вместе с тем средняя зарплата в Ужгороде не выросла пропорционально стоимости жилья. Согласно данным Work.ua, сейчас в Ужгороде в среднем предлагают 30,5 тыс. грн. Для сравнения: средняя зарплата в Киеве — 37,5 тыс. грн. При этом в столице аренда "однокомнатной" обойдется в 43% медианной зарплаты, тогда как в Ужгороде — в 118%.

То есть украинец, который живет и работает в Ужгороде и имеет средний доход, практически не имеет шансов арендовать полноценное отдельное жилье. Хотя какое-то жилье все же арендовать можно. Например, владелец кладовой без отопления, кровати, ремонта и вообще условий для комфортного проживания предлагает сдать недвижимость за 6 тыс. грн в месяц. Свое помещение автор объявления назвал "однокомнатной квартирой небольшой площади".

"Мы уехали из Запорожья еще в 2023 году, сначала немного пожили во Львове, но потом друзья пригласили нас в Ужгород. Говорили, что там очень спокойно: небольшой город, ничего туда не долетает и вообще можно спокойно отпустить ребенка в школу. Нас сначала удивило, что все цены — в долларах. Мы снимали квартиру за 450 долларов. Доллар растет — так что почти каждый месяц приходится платить больше. Но теперь наша квартира уже стоит 600 долларов. Это обычная хрущевка площадью 43 кв. м", — сетует жительница Ужгорода Алина.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, украли и на упомянутой платформе она не зарабатывала.