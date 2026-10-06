В правительстве Украины готовят массовые сокращения: Корецкий раскрыл важный нюанс

В Украине готовятся к масштабной оптимизации и повышению эффективности государственного аппарата. С этой целью на первом этапе будет сокращено более 4 тысяч вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти (ЦОИВ), а также заметно уменьшится количество заместителей министров.

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Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он подчеркнул, что об увольнении действующих госслужащих речь пока не идет – сокращения коснутся именно незанятых должностей.

"Самое важное – мы проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какие функции выполняют органы и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже потом определим структуру и окончательную численность", – подчеркнул Корецкий.

Кроме того, будет оптимизирована работа и других должностных лиц. В частности, будут привязаны к объему задач и сокращены:

количество заместителей министров примерно на 20%;

заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти – почти на 18%.

"Отдельное направление – это совершенствование системы обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи запустим информационные кампании и стажировки. Есть отдельная программа для ветеранов", – добавил премьер.

Чтобы сформировать профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи, была возобновлена работа Совета по вопросам государственного управления – в его состав вошли члены правительства, парламентарии и эксперты. На первом заседании уже представили подробный план и определили ответственных за каждое направление.

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Зарплаты чиновников в Украине

В августе средняя зарплата сотрудников центральных органов исполнительной власти в Украине составила 63,28 тыс. грн. Это практически вдвое выше среднего уровня доходов по стране в целом.

По сравнению с июлем средняя зарплата чиновника сократилась почти на 5 тыс. грн (это более 7%), но в то же время она выше, чем в марте, когда этот показатель составлял 58,64 тыс. грн. А больше всего платят в следующих учреждениях:

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 114,2 тыс. грн.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) – 98,5 тыс. грн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) – 96,2 тыс. грн.

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Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине предлагают ввести доплаты для должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления (ОМС), в результате чего они могут вырасти до 50%. В частности, чиновники смогут зарабатывать на успешной реализации проектов трансграничного сотрудничества.

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