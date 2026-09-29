После российских атак на дата-центры и цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов – средства пойдут на создание автономных резервных площадок, облачную инфраструктуру, серверы, программное обеспечение и системы резервного копирования. Отмечается, что это должно позволить быстрее восстанавливать государственные системы и сервисы после обстрелов или кибератак, при этом в правительстве подчеркивают, что подготовка к худшим сценариям не является прогнозом полного исчезновения интернета в Украине.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, главная задача – сделать так, чтобы повреждения не привели к длительной остановке важных государственных систем и цифровых сервисов.

Правительство выделило 518,3 млн грн после атак на цифровую инфраструктуру

Решение было принято в условиях постоянной угрозы для украинской цифровой инфраструктуры. Россия атакует не только энергетические и промышленные объекты, но и инфраструктуру, от которой зависят интернет, хранение информации и работа цифровых сервисов.

На укрепление резервных информационных систем государственных органов из резервного фонда государственного бюджета направлено 518,3 млн грн. Средства должны быть направлены сразу на несколько направлений. Предусматривается создание территориально обособленных резервных сред и площадок, развитие облачной инфраструктуры, закупка серверного оборудования и программного обеспечения.

Кроме того, предусмотрено финансирование систем резервного копирования и восстановления информации. Если одна из физических площадок будет повреждена или станет недоступной, необходимая информация и системы должны храниться в другой среде, что позволит быстрее восстановить их работу.

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Зачем государству нужны резервные площадки

Одна из главных опасностей физической концентрации цифровой инфраструктуры заключается в том, что повреждение конкретного объекта может одновременно повлиять на большое количество систем. Именно поэтому одно из направлений, на которое правительство выделяет средства, – территориальное распределение резервной инфраструктуры.

Основная и резервная системы не должны быть привязаны к одной физической площадке. Такой подход должен повысить устойчивость государственных информационных ресурсов во время войны. Даже если один объект будет поврежден в результате обстрела, резервная среда должна дать возможность восстановить работу системы с другой площадки.

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Особую роль будут играть облачные технологии. Они позволяют уменьшить зависимость цифровых систем от конкретного сервера или дата-центра и создавать дополнительные копии критически важной информации.

Удары по дата-центрам уже вызывали проблемы с интернетом

Решение правительства принимается на фоне российских ударов по украинским дата-центрам, последствия которых уже ощутили на себе обычные пользователи. В частности, 23 сентября после атаки на дата-центр проблемы со стабильным интернет-соединением возникли примерно у 100 тыс. домохозяйств Киева и Киевской области.

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Сообщалось о поражении дата-центров и обесточивании узлового оборудования, после чего специалистам пришлось проводить аварийно-восстановительные работы. В ночь на 24 сентября российские войска вновь атаковали дата-центры в Киеве. После этого фиксировались проблемы в работе ряда хостинг-провайдеров и операторов связи.

Вопрос приобрел государственный уровень. Уже 25 сентября, после заседания Штаба верховного главнокомандующего, сообщалось о решении по усилению защиты украинских дата-центров. Теперь правительство отдельно выделяет более полумиллиарда гривен на резервирование государственных информационных систем.

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Украина готовится к худшему сценарию

Ранее в правительстве подчеркивали, что в условиях полномасштабной войны система должна строиться с учетом даже самого сложного развития событий. Однако это не означает, что власти прогнозируют полное исчезновение интернета в Украине, – речь идет прежде всего о необходимости иметь резервные решения на случай масштабных повреждений.

Еще до принятия нового решения о выделении 518,3 млн грн в правительстве объясняли, что защита цифровой инфраструктуры должна быть многоуровневой. Часть объектов можно укреплять физически. Другое направление – перенос информации и отдельных цифровых систем в облачные среды. Для критически важных ресурсов могут одновременно использоваться несколько вариантов резервирования.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия пытается лишить украинцев связи и интернета и массово атакует дата-центры столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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