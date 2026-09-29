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Правительство приняло решение в связи с обстрелами дата-центров: что изменится

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read4 мин
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Иллюстративное фото, роутер, интернет в Украине.
Иллюстративное фото, роутер, интернет в Украине.
Источник: Создано с помощью ИИ

После российских атак на дата-центры и цифровую инфраструктуру правительство выделило 518,3 млн грн из резервного фонда на укрепление резервных информационных систем государственных органов – средства пойдут на создание автономных резервных площадок, облачную инфраструктуру, серверы, программное обеспечение и системы резервного копирования. Отмечается, что это должно позволить быстрее восстанавливать государственные системы и сервисы после обстрелов или кибератак, при этом в правительстве подчеркивают, что подготовка к худшим сценариям не является прогнозом полного исчезновения интернета в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, главная задача – сделать так, чтобы повреждения не привели к длительной остановке важных государственных систем и цифровых сервисов.

Правительство выделило 518,3 млн грн после атак на цифровую инфраструктуру

Решение было принято в условиях постоянной угрозы для украинской цифровой инфраструктуры. Россия атакует не только энергетические и промышленные объекты, но и инфраструктуру, от которой зависят интернет, хранение информации и работа цифровых сервисов.

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На укрепление резервных информационных систем государственных органов из резервного фонда государственного бюджета направлено 518,3 млн грн. Средства должны быть направлены сразу на несколько направлений. Предусматривается создание территориально обособленных резервных сред и площадок, развитие облачной инфраструктуры, закупка серверного оборудования и программного обеспечения.

Кроме того, предусмотрено финансирование систем резервного копирования и восстановления информации. Если одна из физических площадок будет повреждена или станет недоступной, необходимая информация и системы должны храниться в другой среде, что позволит быстрее восстановить их работу.

Зачем государству нужны резервные площадки

Одна из главных опасностей физической концентрации цифровой инфраструктуры заключается в том, что повреждение конкретного объекта может одновременно повлиять на большое количество систем. Именно поэтому одно из направлений, на которое правительство выделяет средства, – территориальное распределение резервной инфраструктуры.

Основная и резервная системы не должны быть привязаны к одной физической площадке. Такой подход должен повысить устойчивость государственных информационных ресурсов во время войны. Даже если один объект будет поврежден в результате обстрела, резервная среда должна дать возможность восстановить работу системы с другой площадки.

Особую роль будут играть облачные технологии. Они позволяют уменьшить зависимость цифровых систем от конкретного сервера или дата-центра и создавать дополнительные копии критически важной информации.

Удары по дата-центрам уже вызывали проблемы с интернетом

Решение правительства принимается на фоне российских ударов по украинским дата-центрам, последствия которых уже ощутили на себе обычные пользователи. В частности, 23 сентября после атаки на дата-центр проблемы со стабильным интернет-соединением возникли примерно у 100 тыс. домохозяйств Киева и Киевской области.

Сообщалось о поражении дата-центров и обесточивании узлового оборудования, после чего специалистам пришлось проводить аварийно-восстановительные работы. В ночь на 24 сентября российские войска вновь атаковали дата-центры в Киеве. После этого фиксировались проблемы в работе ряда хостинг-провайдеров и операторов связи.

Вопрос приобрел государственный уровень. Уже 25 сентября, после заседания Штаба верховного главнокомандующего, сообщалось о решении по усилению защиты украинских дата-центров. Теперь правительство отдельно выделяет более полумиллиарда гривен на резервирование государственных информационных систем.

Украина готовится к худшему сценарию

Ранее в правительстве подчеркивали, что в условиях полномасштабной войны система должна строиться с учетом даже самого сложного развития событий. Однако это не означает, что власти прогнозируют полное исчезновение интернета в Украине, – речь идет прежде всего о необходимости иметь резервные решения на случай масштабных повреждений.

Еще до принятия нового решения о выделении 518,3 млн грн в правительстве объясняли, что защита цифровой инфраструктуры должна быть многоуровневой. Часть объектов можно укреплять физически. Другое направление – перенос информации и отдельных цифровых систем в облачные среды. Для критически важных ресурсов могут одновременно использоваться несколько вариантов резервирования.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия пытается лишить украинцев связи и интернета и массово атакует дата-центры столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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