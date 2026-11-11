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У украинцев появится новый способ добраться до Польши: как будет курсировать удобный поезд

Ксения КапустинскаяКсения Капустинская
Time to read1 мин
504
Иллюстративное фото, вагоны поездов, железнодорожный вокзал.
Иллюстративное фото, вагоны поездов, железнодорожный вокзал. Источник: OBOZ.UA

Жители Житомира и Луцка смогут без пересадок ездить в Польшу по железной дороге. С 20 ноября начнет курсировать международный поезд №123/124 Киев – Холм, который впервые соединит эти областные центры с польским городом. Оттуда пассажиры смогут пересесть на поезда до Варшавы, Люблина и Познани.

Об этом сообщила "Укрзалізниця". Продажа билетов на новый маршрут стартует 11 ноября, однако на момент написания материала они еще не были доступны.

Маршрут нового поезда в Польшу

Маршрут нового поезда в Польшу. Источник: Укрзалізниця

Поезд будет курсировать через день, а его расписание также предусматривает удобное сообщение между Киевом, Житомиром и Луцком. Билеты можно будет приобрести через официальный сайт Укрзалізниці или в мобильном приложении перевозчика.

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Как будет курсировать новый поезд в Польшу

По четным числам поезд будет отправляться из Киева в 18:48. По пути он будет останавливаться:

  • в Житомире – в 21:38;
  • в Луцке – в 04:22;
  • прибытие в Холм запланировано на 10:47 следующего дня.

Обратный рейс из Польши будет отправляться по нечетным числам в 17:15. Поезд будет прибывать в Луцк в 01:00, в Житомир – в 08:20, а в Киев – в 11:15 следующего дня.

Первый рейс из Киева запланирован на 20 ноября. Соответственно, первый обратный рейс из Холма отправится 21 ноября.

Новый маршрут можно будет использовать и для поездок по Украине. В частности, он обеспечит дополнительное железнодорожное сообщение между Житомиром и Луцком, а также между этими городами и Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, также УЗ получила новые пассажирские вагоны для поезда Харьков – Перемышль. Они способны поддерживать работу освещения, кондиционирования и других систем даже в случае обесточивания.

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