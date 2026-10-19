У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

В украинских супермаркетах и магазинах кассиры могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, больших номиналов. Объяснить это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Тем не менее, это является нарушением законодательства – а потому, поводом для обращения к руководству заведения с жалобой.

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Более того, рассказали эксперты "Защиты прав потребителей", именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для сдачи. А потому требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

Что будет с монетами 1 и 2 грн

Вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается. Дело в том, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен и по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят. Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан:

Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

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"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе этого купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска.

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