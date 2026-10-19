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В Украине уничтожили склад одного из крупнейших импортеров лекарств: что известно

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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Иллюстрация — работа спасателей ГСЧС
В Ровенской области разрушили склад лекарств. Источник: ГСЧС

Российские войска в очередной раз за последние месяцы атаковали фармацевтические склады в Украине. 19 сентября под удар попал объект одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине — компании "БаДМ" в Ровно.

Об этом сообщили украинские СМИ, но сам поставщик пока не делал никаких заявлений. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Речь идет о складе площадью 2370 квадратных метров, который в городе Ровно открыли в 2012 году. На нем хранилась фармацевтическая продукция Sanofi, Pfizer, Novartis, Berlin-Chemie, Bayer, Teva и других производителей.

Компания поставляла препараты в более чем 18 тыс. аптек и медицинских учреждений по всей Украине.

Российские атаки на фармацевтические объекты в Украине

Российские войска систематически уничтожают фармацевтическую инфраструктуру Украины, нанося удары по крупнейшим логистическим комплексам и складам дистрибьюторов:

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  • "Биокон" (3 сентября): уничтожен логистический фармкомплекс в Киевской области площадью 45 тыс. кв. м. Потери продукции превышают 15 млрд грн, компания приостановила деятельность;
  • Teva (3 сентября): враг дважды атаковал склад израильского производителя; компания минимизирует последствия и продолжает работу;
  • "Аптека доброго дня" (3 сентября): полностью уничтожен склад сети в Киевской области, потеряны тонны лекарств;
  • "Оптима-Фарм" (8 сентября): повторный баллистический удар по уже разрушенному осенью 2025 года и пустому складу на левом берегу Киева;
  • Universal Logistic (12–13 сентября): двухдневный обстрел фармацевтического склада (21 тыс. кв. м) в Бориспольском районе; вывоз уцелевших товаров затруднен из-за повреждений и тревог;
  • "БаДМ" (14 сентября): атакован склад одного из крупнейших дистрибьюторов в Хаджибейском районе Одессы, на территории возник масштабный пожар;
  • "Дарница" (23 сентября): нанесен удар по заводу одной из крупнейших фармацевтических компаний, расположенному на Рембазе в Киеве.
  • "Кусум" (4 октября): в результате вражеской атаки был разрушен завод.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство утвердило изменения в Лицензионных условиях работы аптек, касающиеся открытия заведений, кадровых вопросов, использования помещений и формирования ассортимента. Новые правила должны упростить работу аптек в условиях военного положения и помочь им функционировать в условиях нехватки работников.

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