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В Украине меняют правила работы бизнеса во время желтой тревоги: Корецкий объявил новые условия

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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В Украине меняют правила работы бизнеса во время желтой тревоги: Корецкий объявил новые условия
В случае воздушной тревоги спасатель посоветовал найти укрытие. Источник: Flickr / UNDP Ukraine

Бизнес в Украине предупредили о новых правилах работы во время желтого уровня воздушной тревоги – в частности, в это время предприятия и заведения, не имеющие оборудованных укрытий для работников и посетителей, не смогут работать. В то же время предпринимателям разрешили пользоваться уже построенными укрытиями, а требования к ним будут зависеть от количества работников и посетителей

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий. Он подчеркнул, что, поскольку значительная часть бизнесов не начала выполнять озвученные ранее требования, на обустройство укрытий дается больше времени, но сколько 

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