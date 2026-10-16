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В Украине запустили польский аналог Temu и Amazon: какие товары можно купить

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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Иллюстрация — интернет-магазин
В Украине запустили доставку с польского маркетплейса Allegro. Источник: Pexels

На украинский рынок онлайн-ритейла вышел польский маркетплейс Allegro. На пилотном этапе украинцы смогут выбирать из более чем миллиона предложений — в частности , генераторы, зарядные станции, инструменты, газовые обогреватели и средства гигиены.

Об этом сообщает Tygodnik Wprost. Реализация проекта стала возможной, в частности, благодаря сотрудничеству с "Новой почтой" (точнее, её польской "дочерней компанией" Nova Post).

Более миллиона товаров на старте

На первом этапе — первой фазе пилотного проекта — участвуют несколько сотен отобранных торговых партнеров из Польши. Но после завершения тестирования и налаживания всех процедур Allegro планирует предоставить эту возможность всем продавцам.

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На данный момент ассортимент насчитывает более миллиона товаров, которые украинские клиенты могут заказать на сайте платформы и в мобильном приложении с украиноязычным интерфейсом.

Значительная часть товаров подобрана с учётом потребностей украинцев в зимний период. В каталог вошли, в частности, генераторы, зарядные станции, инструменты, газовые обогреватели и средства гигиены.

Что мешало раньше

Раньше самостоятельная организация экспорта за пределы ЕС была для них сопряжена с бюрократическими трудностями, валютными рисками и сложными логистическими цепочками. Минимизировать эти барьеры удалось благодаря автоматизации таможенных процедур и партнерству с Nova Post.

В настоящее время система работает в тестовом режиме, в ходе которого "Новая почта" будет проверять эффективность внутренних процессов и реальный спрос со стороны украинских потребителей. В то же время в Allegro опираются на успешный опыт работы в Чехии, Словакии и Венгрии, где общая аудитория маркетплейса уже достигает почти 6 миллионов активных покупателей, а показатели бизнеса растут примерно на 100% ежегодно.

Также OBOZ.UA сообщал о выходе на украинский рынок польской сети дискаунтеров Pepco. Компания уже официально подтвердила первые локации своих магазинов в Киеве — их разместят в ТРЦ Respublika Park и Retroville.

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