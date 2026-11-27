Предприятия, признанные критически важными для экономики, могут бронировать военнообязанных работников через портал Дія без ожидания 72 часов, если срок действия их статуса истек 27 октября 2026 года или позже. Это правило будет действовать по 20 декабря 2026 года включительно.

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Эти условия ввели на переходный период, чтобы предприятия успели адаптироваться к обновленным критериям критичности, сообщили в Дії. Изменения предусматривает постановление Кабинета министров №1452 от 19 ноября 2026 года.

Кто может забронировать работников в Дії без ожидания 72 часов

Временные правила касаются предприятий с типом критичности "Критичные для экономики". Ими могут воспользоваться работодатели, у которых срок действия решения о статусе критически важного предприятия истек 27 октября 2026 года или позже.

Такое предприятие может подать заявление через услугу "Бронирование работников", не ожидая стандартные 72 часа для формирования списка. По информации Дії, заявление обрабатывают в течение суток.

Если предприятие еще имеет действующий статус критически важного и хочет продлить бронирование, ему нужно воспользоваться другой услугой – "Продление бронирования работников". Она доступна для работников с действующим бронированием, если предприятие внесено в Единый перечень для бронирования.

Речь идет именно об истечении срока действия решения о критичности. Если статус предприятия отменили или должны отменить из-за утраты действия критериев, временное продление на него не распространяется.

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Как подать заявление на бронирование работников через Дію

Руководитель предприятия или уполномоченное лицо должно:

Авторизоваться на портале Дія с помощью электронной подписи юридического лица.

Открыть услугу "Бронирование работников".

Внести в заявление данные военнообязанных работников, которых нужно забронировать.

Проверить сформированный список и подписать заявление электронной подписью.

Результат появится в личном кабинете, а уведомление поступит на электронную почту.

Если документы подает уполномоченное лицо, заявление подписывает руководитель предприятия. Бронировать работников могут и обособленные подразделения критически важных предприятий. В этом случае заявление подписывают руководитель подразделения и руководитель юридического лица.

Главные истории дня

Работники могут проверить статус бронирования в приложении "Резерв+" или сформировать военно-учетный документ на портале Дія.

До какой даты будет действовать временное бронирование

Обе временные процедуры – новое бронирование после истечения срока критического статуса и продление действующего бронирования – будут действовать до 20 декабря 2026 года включительно.

Правительство также продлило до этой даты действие решений о критическом статусе и отсрочек, уже оформленных через Дію, для предприятий, которые соответствуют условиям переходного периода. Если решение о критическом статусе или бронировании работника действует дольше, постановление №1452 не сокращает этот срок.

Как сообщал OBOZ.UA, предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов должны до 20 декабря привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом. Сам лимит не меняется и составляет 95%.