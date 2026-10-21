В Украине введут новые лимиты на денежные переводы: кого коснутся и какие будут суммы

В Украине с 14 ноября 2026 года банки введут новые ограничения на денежные переводы без подтверждающих документов. Они коснутся не всех, а только части бизнесов: вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц. Следует понимать, что для обычных граждан (физических лиц) ограничения на переводы остаются на прежнем уровне.

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Изменения предусмотрены обновленным Меморандумом "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Он был подписан еще 14 мая, о чем тогда сообщала Национальная ассоциация банков Украины.

Сразу было определено, что лимиты будут сокращать постепенно. Часть ограничений уже начала действовать в августе. А второй предельный порог (усиленный) – через 6 месяцев с момента подписания, то есть именно в ноябре.

Лимиты на переводы для ФЛП сейчас и с 14 ноября

Для новых и неактивных ("спящих") физических лиц-предпринимателей лимиты на переводы сейчас (с августа) составляют:

ФЛП 1-й группы – до 600 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2-й и 3-й групп – до 3 млн грн в месяц.

В ноябре-2026 суммы будут снижены до следующих значений:

суммы будут снижены до следующих значений: ФЛП 1-й группы – до 400 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2-й и 3-й групп – до 1 млн в месяц.

Суммы переводов для новых и "спящих" юрлиц

Действующий лимит с августа-2026 – до 5 млн грн в месяц.

Новый лимит с ноября-2026 – до 2 млн грн в месяц.

Важно, что именно понятие "нового" предпринимателя, согласно постановлению Нацбанка № 65, может быть довольно широким – от 6 до 12 месяцев существования в зависимости от внутренних правил банка.

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Специалисты объясняли необходимость изменений борьбой с бизнес-схемами для уклонения от уплаты налогов. В меморандуме, в частности, предусмотрено право клиента запросить увеличение лимита после подачи запрошенных банком документов и их рассмотрения.

Кроме того, в документе зафиксирована договоренность банков об обмене информацией о подозрительных клиентах. При этом следует учитывать, что признаки такой подозрительности банки определяют самостоятельно и не должны разглашать их согласно нормативам Нацбанка.

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Также меморандум предусматривает активизацию борьбы с мошенниками. Противодействие будет вестись круглосуточно, однако более активная фаза будет проходить ночью.

Лимиты на денежные переводы для физических лиц: какие суммы в 2026 году

Лимиты на переводы для физлиц не пересматривались ни в сторону смягчения, ни в сторону ужесточения. Физические лица, не зарегистрированные как волонтеры, могут без дополнительных справок о доходах осуществлять переводы в месяц:

не более 100 тыс. грн для большинства клиентов;

для большинства клиентов; не более 50 тыс. грн для клиентов, которых банк отнес к категории рисковых.

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При этом лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, открытыми клиентом в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Всемирный банк ожидают от Украины интеграции в Единую зону платежей в евро (SEPA). Это не только разблокирует жизненно необходимую международную помощь, но и позволит украинскому бизнесу сэкономить сотни миллионов гривен.