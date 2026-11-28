Министерство финансов готово обсудить, на каких условиях рестораны в Украине могли бы перейти на уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Министр финансов Сергей Марченко заявил об этом 27 ноября в Верховной Раде в ответ на предложение народного депутата Николая Тищенко установить для ресторанов ставку НДС на уровне 7%. Сейчас основная ставка НДС в Украине составляет 20%.

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Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина. Тищенко поднял этот вопрос во время часа вопросов к правительству. Он также предложил компенсировать бизнесу расходы на топливо для генераторов, ввести зимнюю поддержку и продлить сроки выполнения новых регуляторных требований. Марченко выразил готовность рассмотреть предложение по НДС. Конкретную ставку и сроки возможного перехода он не назвал.

"Мы были бы чрезвычайно рады пообщаться с вами и обсудить предложения о том, как ресторанный бизнес мог бы стать плательщиками налога на добавленную стоимость", – сказал Марченко.

На вопрос о поддержке зимой министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко напомнил о действующих программах кредитования энергетического оборудования, в частности генераторов. По его словам, малый и средний бизнес, в том числе рестораны, может обратиться за кредитом на срок до 10 лет и на сумму до 250 млн грн. Согласно стенограмме заседания, объем кредитного портфеля, который назвал министр, составляет почти 3 млрд грн.

Какие налоги рестораны платят сейчас

Рестораны и кофейни, которые работают как ФЛП на второй группе единого налога или на третьей группе со ставкой 5% от дохода, могут работать без отдельной уплаты НДС при условии соблюдения правил упрощенной системы. Третья группа также позволяет уплачивать 3% единого налога с дохода и отдельно НДС. На общей системе регистрация плательщиком НДС становится обязательной, когда объем налогооблагаемых операций превышает 1 млн грн без НДС за последние 12 календарных месяцев.

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Что предложили рестораторы

Национальная ресторанная ассоциация Украины еще 10 ноября предложила установить НДС в размере 7% для ресторанных и кейтеринговых услуг в рамках концепции "Дія City HoReCa". Ассоциация также предложила перевести заведения со второй на третью группу единого налога со ставкой 4% или 6% от оборота в зависимости от уплаты НДС и разрешить им получать лицензию на продажу алкоголя на упрощенной системе. По оценке ассоциации, при неизменных оборотах и количестве работников годовые поступления в бюджет могли бы вырасти с 8,9 млрд до 13,5 млрд грн.

Главные истории дня

Отдельно 25 ноября Минфин опубликовал законопроект об обязательной регистрации плательщиками НДС предпринимателей на упрощенной системе с годовым оборотом свыше 85 тыс. евро. В случае принятия новые правила должны заработать с 1 января 2028 года. Согласно проекту, предприниматели смогут оставаться на упрощенной системе, а для плательщиков единого налога третьей группы, которые зарегистрируются плательщиками НДС, ставка единого налога составит 3% вместо 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, с 14 августа 2026 года в Украине введены новые ограничения на денежные переводы, которые осуществляются без подтверждающих документов. Эти лимиты коснутся не всех, а только части предпринимателей: вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц. Следует понимать, что для обычных граждан (физических лиц) ограничения на переводы остались на прежнем уровне.