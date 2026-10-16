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В Украине закрывается крупная продуктовая сеть: почему магазины останавливают работу

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
icon 6,1 т.
"Сырное королевство" закрывается
"Сырное королевство" закрывается. Источник: victoriagardens.com.ua

Крупнейшая в Украине сеть магазинов по продаже сыров "Сырное королевство" приостанавливает работу. Конкретные причины решения неизвестны, однако в экспертной среде считают, что на такой шаг руководство сети могло пойти из-за работы в условиях отсутствия прибыли, а также невыгодной бизнес-модели. Впрочем, остановка будет не полной – несколько магазинов, принадлежащих партнерам-франчайзи и расположенных в более безопасных регионах, продолжат работу.

Об остановке деятельности сообщили в самой сети. "13 лет мы служили вам и делились лучшими вкусами. К сожалению, мы вынуждены остановить работу магазинов", – говорится в сообщении.

''Сырное королевство'' приостанавливает работу

"Сырное королевство" приостанавливает работу. Источник: "Сырное королевство"

О причинах такого решения в "Сырном королевстве" не рассказали. Однако в медиа предполагают, что дело, прежде всего, в том, что "перестала работать бизнес-модель" – "нишевый премиальный магазин импортного сыра утратил свою исключительность".

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"Европейские сыры, на которых сеть строила свое позиционирование, теперь можно купить в обычных супермаркетах. В то же время возросла конкуренция со стороны украинских крафтовых производителей, а расходы на содержание специализированных магазинов увеличились", – рассказали аналитики.

Другая причина, по их словам, может крыться в отсутствии прибыли. В таких условиях сеть, отмечается, работала, по крайней мере, с 2025 года.

"В прошлом году "шахед" разрушил головной офис компании в Киеве. Сеть лишилась помещений, техники и продукции. Общий ущерб оценили в 4 млн грн; кроме того, была утрачена операционная система управления сетью, над которой в компании работали 10 лет," – говорится в материале.

Помимо этого, отмечается, в последнее время сеть начала терять магазины. Так:

  • До полномасштабной войны сеть насчитывала 84 магазина в Украине.
  • В 2026 году количество магазинов сократилось до 32.

"Одна из причин – потеря торговых точек на прифронтовых территориях. В частности, в Николаеве, Херсоне, Кривом Роге. Магазины "Сырного королевства" были и в Мариуполе. Почти ежемесячно магазины сети подвергались попаданиям, получая повреждения разной степени тяжести. Некоторые были вынуждены приостановить работу", – констатируют аналитики.

Вместе с тем, отмечается, часть магазинов продолжит работу даже после объявления об остановке работы сети – однако только те, которые принадлежат партнерам-франчайзи и расположенных в более безопасных регионах. В частности, в:

  • Виннице;
  • Хмельницком;
  • Каменце-Подольском;
  • Львове;
  • Ужгороде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до 4 декабря украинский бизнес, не располагающий укрытиями, должен подготовить безопасные помещения или принять другие предусмотренные меры для защиты сотрудников и посетителей, чтобы продолжать работу в обычном режиме при желтом уровне угрозы. Кроме того, на объектах должны размещаться информационные таблички о наличии или отсутствии укрытия, а работодатели должны обеспечить оповещение людей.

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