В Украине обострился дефицит работников в сфере коммунального хозяйства: кого больше всего не хватает

В Украине обострился дефицит работников коммунальной сферы из-за низкой привлекательности профессий, сложности повышения зарплат, старения персонала и отъезда украинцев за границу. За последние полгода возможности найма работников отрасли сократились на 20%, что дополнительно усугубило нехватку ремонтников и других технических специалистов.

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Об этом рассказал председатель Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии "Киев24". По его словам, кадровые проблемы в коммунальном хозяйстве накапливались годами, однако в последнее время к ним добавились новые факторы.

Особенно остро нехватка персонала ощущается среди рабочих и технических специальностей. Именно эти работники обеспечивают обслуживание инженерных сетей, ремонт оборудования, ликвидацию аварий и повседневную работу коммунальных предприятий.

По мнению эксперта, без решения системных проблем ситуация может только ухудшаться. Ведь коммунальная сфера не может быстро заменить опытных специалистов, а подготовка новых кадров требует времени.

Почему в Украине возник острый дефицит коммунальщиков

По словам Мирошниченко, кадровый кризис в коммунальном хозяйстве возник не внезапно. Он формировался на протяжении многих лет из-за проблем, которые оставались нерешенными даже до начала полномасштабного вторжения.

Эксперт выделил три основных системных фактора – непрестижность профессий, сложность повышения заработной платы и старение работников. Первой проблемой является недостаточная привлекательность работы в коммунальном хозяйстве. Несмотря на важность таких профессий для функционирования городов и общин, предприятиям сложно привлекать новых специалистов, особенно молодежь.

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Коммунальная сфера нуждается в работниках с практическими навыками, техническим образованием и соответствующей квалификацией. Часть работ предполагает значительную физическую нагрузку, сложные условия труда и необходимость оперативно реагировать на аварийные ситуации.

В то же время потенциальные кандидаты могут выбирать другие отрасли, где есть возможность получать более высокую зарплату или работать в более комфортных условиях. Вторая проблема заключается в ограниченных финансовых возможностях коммунальных предприятий. В отличие от многих частных компаний, они не всегда могут оперативно повышать заработную плату, чтобы конкурировать за специалистов.

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Причина заключается в особенностях финансирования отрасли и формирования тарифов на коммунальные услуги. "Вторая проблема – мы видим сложность повышения заработной платы. Особенно это важно в коммунальной сфере, потому что любое повышение заработной платы рано или поздно приводит к повышению тарифов", – пояснил Мирошниченко.

В то же время повышение зарплат не обязательно автоматически означает увеличение тарифов, поскольку это зависит от источников финансирования конкретного предприятия и механизма установления стоимости услуг.

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Коммунальная сфера стареет

Третьей системной проблемой Мирошниченко назвал старение персонала. По его наблюдениям, в коммунальном хозяйстве работает значительное количество людей в возрасте от 50 лет. Предприятия все больше зависят от специалистов старшего поколения, имеющих многолетний опыт работы.

В то же время привлечение молодых специалистов остается сложной задачей. Для многих технических должностей недостаточно просто пройти краткое обучение. Работники должны знать особенности оборудования, понимать принципы работы инженерных систем, соблюдать правила безопасности и уметь оперативно устранять неисправности.

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Особенно это важно для предприятий водоснабжения, теплоснабжения, обслуживания жилого фонда и других объектов городской инфраструктуры. Если опытные специалисты выходят на пенсию, а новые работники не приходят им на смену, предприятия могут терять не только персонал, но и накопленные профессиональные знания.

Кроме того, сокращение числа квалифицированных работников увеличивает нагрузку на тех, кто остается работать. Отмечается, что это может приводить к увеличению количества сверхурочных смен, сложностям с формированием ремонтных бригад и увеличению времени, необходимого для выполнения работ.

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Сокращение бронирования на 20% ухудшило ситуацию

Особое внимание председатель Конфедерации работодателей Украины обратил на изменения, связанные с призывом военнообязанных работников. По его словам, в течение последних шести месяцев к уже существующим проблемам добавилось сокращение числа работников, которых можно призывать в коммунальной сфере.

Мирошниченко утверждает, что возможности призыва сократились на 20%, и называет это существенным ударом по кадровому обеспечению отрасли. Бронирование позволяет предприятиям, соответствующим установленным законодательством критериям, сохранять необходимых военнообязанных специалистов для выполнения критически важных задач.

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Для коммунального хозяйства этот механизм имеет особое значение, поскольку работа многих предприятий напрямую связана с обеспечением жизнедеятельности населенных пунктов. В случае сокращения возможностей бронирования предприятиям становится сложнее планировать работу и гарантировать наличие необходимого количества специалистов.

Мирошниченко подчеркнул, что для коммунального хозяйства даже частичная потеря квалифицированных работников может создавать значительные трудности. Ведь заменить опытного ремонтника, слесаря или другого технического специалиста не всегда возможно в короткие сроки.

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Каких работников больше всего не хватает

По словам эксперта, наибольшие трудности возникают с поиском работников рабочих и технических специальностей. Прежде всего речь идет о ремонтниках и специалистах, обеспечивающих исправность коммунального оборудования и инженерных сетей.

Именно они выполняют значительную часть практической работы, без которой невозможно поддерживать стабильное функционирование предприятий. В зависимости от специфики коммунального хозяйства к таким специальностям могут относиться слесари, электромонтеры, сантехники, работники аварийно-ремонтных бригад, операторы оборудования и другие технические специалисты.

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Кроме того, коммунальные предприятия должны выполнять не только аварийные, но и плановые работы. Когда работников недостаточно, предприятиям приходится перераспределять имеющиеся ресурсы между текущими задачами и срочными работами.

Выезд украинцев за границу усугубил кадровый кризис

Еще одним фактором, негативно влияющим на коммунальную сферу, Мирошниченко назвал выезд населения за границу. По его словам, миграция работников стала дополнительной проблемой для предприятий, которые и раньше испытывали нехватку персонала.

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Из-за полномасштабной войны значительное количество украинцев сменило место жительства. Часть людей уехала за границу, другие переехали в относительно более безопасные регионы Украины. Для работодателей это означает сокращение доступного кадрового резерва, особенно в общинах, потерявших значительную часть населения.

Дополнительная сложность заключается в том, что часть технических профессий требует специальной подготовки и практического опыта. Поэтому даже при наличии желающих устроиться на работу работодатели не всегда могут быстро закрыть вакансии.

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Нехватка работников в коммунальном хозяйстве может иметь последствия не только для самих предприятий, но и для жителей городов и населенных пунктов. Прежде всего, кадровый дефицит может повлиять на скорость выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Если у предприятия ограниченное количество ремонтных бригад, одновременное возникновение нескольких неисправностей может затруднить оперативное реагирование. Особенно важно это в условиях войны, когда коммунальная инфраструктура подвергается дополнительным нагрузкам и повреждениям в результате российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на фоне масштабных атак РФ на бизнес, уничтожения складских помещений и целых предприятий наблюдается сокращение на рынке труда. Часть специалистов потеряла работу, однако вакансии на рынке труда для них есть, поэтому долго без работы они не останутся.