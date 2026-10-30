В Украине запретят работать части риелторов: какие новые жесткие правила готовят
В Украине готовят реформу рынка недвижимости, которая может коренным образом изменить систему работы риелторской сферы. В частности, предлагается создать реестр риелторов и двухуровневую систему допуска к профессии, которая будет включать аккредитацию агентов. Некоторым агентам запретят работать – в частности, тем, у кого есть судимость, гражданам России и лицам, находящимся под санкциями.
Соответствующие изменения прописаны в законопроекте №16145. Об этом сообщила OBOZ.UA соавтор инициативы, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Подробности реформы
Двухуровневая система допуска к профессии
- Первый уровень. Специалист по недвижимости (физическое лицо)
Такой специалист должен пройти профессиональное обучение, сдать квалификационный экзамен, получить свидетельство и повышать квалификацию не реже одного раза в 2 года. Если квалификация не повышена, действие свидетельства автоматически приостанавливается.
- Второй уровень. Агент по недвижимости (ФЛП или компания)
ФЛП должен получить аккредитацию, а в агентстве должен работать как минимум один специалист, причем руководитель сам должен иметь статус специалиста. Оказывать посреднические услуги смогут только аккредитованные агенты.
Единый открытый реестр
Реестр риелторов должен быть открытым, бесплатным и доступным круглосуточно. Это позволит любому по номеру из объявления проверить действительность свидетельства или аккредитации, узнать место работы риелтора и наличие дисциплинарных взысканий.
"Человек, который покупает первую квартиру или снимает жилье для семьи, не должен разбираться, какая из нескольких организаций строже. Он должен видеть один номер в одном реестре и знать: за нарушение агент действительно потеряет право работать", – отметила Елена Шуляк.
Кого не допустят к работе
- Лица с судимостью или коррупционными правонарушениями.
- Граждане государства-агрессора.
- Подсанкционные лица и компании, связанные с РФ или юрисдикциями из черного списка FATF.
- Категорически запрещается деятельность на временно оккупированных территориях (в частности, через сайты, соцсети или мессенджеры).
Также для риелторов предусматриваются членские взносы в размере двух минимальных зарплат, декларирование конфликта интересов и проверка финансовой отчетности независимым аудитором. А наказание для нарушителей будет выбирать Дисциплинарная комиссия:
- ее заседания будут транслироваться онлайн:
- решения будут обнародоваться в течение 3 рабочих дней;
- вердикт может быть обжалован в Апелляционной комиссии или суде.
Кто будет регулировать рынок
Больше всего споров сейчас вызывают темы регулирования рынка и ведения реестра. Мнения по этим вопросам разделились:
- основной законопроект №16145 предлагает создать единую Украинскую ассоциацию специалистов по недвижимости с обязательным членством. Единый регулятор должен гарантировать жесткий контроль и неотвратимость наказаний за нарушения;
- Альтернативный законопроект №16145-1 предлагает модель с несколькими саморегулируемыми организациями (СРО), что может создать риск "конкуренции снисходительностью", когда СРО будут бороться за членов за счет более мягкой дисциплины и более легких экзаменов.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили условия государственной ипотечной программы єОселя – новый механизм направлен на стимулирование рождения и усыновления детей. Модель кредитования предлагает существенное снижение процентных ставок за каждого ребенка, а также дает возможность выходить за стандартные ограничения по площади и стоимости жилья.