В Украине запретят бронировать от мобилизации 100% работников: Корецкий назвал причину

В правительстве Украины официально подтвердили, что могут отменить механизм, согласно которому предприятия с "критическим" статусом могли бронировать 100% работников. Премьер-министр Сергей Корецкий объяснил это широко распространенными злоупотреблениями со стороны бизнеса.

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Об этом глава Кабмина сообщил во время часа вопросов к правительству, который транслировал канал "Рада". Он раскрыл одну из самых распространенных схем:

предприятия могут увеличивать штат до бесконечности ;

; зарегистрировать они могут всех (независимо от важности функций, выполняемых работником).

"Это единственная причина, по которой мы рассматриваем вопрос о 100-процентном барьере: изменить его или все-таки оставить так, как есть. Потому что, к сожалению, злоупотреблений много, и каждый месяц продолжаются дополнительные бронирования", – сказал Корецкий.

Премьер предлагает разделить критичность и экономический блок. По словам премьера, сам критерий достаточной зарплаты и отсутствия задолженности у компании не всегда означает, что она играет критически важную роль для отрасли.

"Критическое – это обороноспособность и жизнеобеспечение государства. Могу привести один-единственный пример: есть подрядчик, который сегодня забронирован на 100%, потому что он выполняет работы, например, для компании "Укрэнерго". Только когда мы подробно разобрались, оказалось, что 20 человек из 100 действительно работают на "Укрэнерго", а забронированы все 100", – сказал премьер.

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Он подчеркнул, что над постановлением о пересмотре правил бронирования продолжают работать.

Что еще предлагают в Кабмине

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, какие изменения в отношении "экономического бронирования" военнообязанных готовятся. По его словам, с Радой эти нововведения не обсуждались

ограничение объемов бронирования в оборонной отрасли (с 100% до 85%) и для коммунальных предприятий (с 75% до 60%);

(с 100% до 85%) и (с 75% до 60%); создание Координационного центра при Кабинете министров , который будет решать вопросы присвоения "критического" статуса предприятиям – в его состав войдут 17 представителей гражданских и силовых структур (в частности, СБУ, ГУР, ДБР, Нацполиция, министерства обороны и экономики);

, который будет решать вопросы присвоения "критического" статуса предприятиям – в его состав войдут 17 представителей гражданских и силовых структур (в частности, СБУ, ГУР, ДБР, Нацполиция, министерства обороны и экономики); пересмотр отраслевых критериев критичности, в связи с чем части предприятий придется повторно подтверждать соответствие обновленным критериям.

Главные истории дня

В то же время на данный момент предложение находится на стадии проекта, а предложенные правила окончательно не утверждены. Поэтому окончательные последствия будут зависеть от того, примет ли Кабмин документ и в какой редакции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года от мобилизации было забронировано около 1,4 млн человек. Больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.