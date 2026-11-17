В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: все названия
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19,9 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 ноября) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- РВС Банк;
- "Мегабанк";
- "Укрстройинвестбанк".
"На этой неделе (16-20 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19,9 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: почти на всю заявленную сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 7,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
- на 1,3 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,005 млн грн – ценные бумаги.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
Клиентам Приватбанка советуют заменить карты
В то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.
Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:
- Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).
- Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.
- Тем, кто хочет изменить тип карты.
Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.
"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.