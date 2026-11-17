Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19,9 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

РВС Банк;

"Мегабанк";

"Укрстройинвестбанк".

"На этой неделе (16-20 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 19,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: почти на всю заявленную сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 7,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 1,3 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 0,005 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам Приватбанка советуют заменить карты

В то же время, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия – и продолжать пользоваться ею без ограничений. Сделать это можно в любом из отделений учреждения. При этом нескольким категориям украинцев настоятельно рекомендуется поменять карту – в частности, тем, у кого поврежден пластик или же менялись личные данные.

РЕКЛАМА

Помимо этого, заменить карту следует тем, кто столкнулся с мошенническими операциями со счетом. А также:

Тем, у кого закончился срок пользования и есть желание его официально продлить (например, для поездки за границу).

Тем, кто потерял карту или забыл ее в банкомате.

Тем, кто хочет изменить тип карты.

Саму же карту, как уже отмечалось, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить в любом из его отделений. Однако если посещать его нет возможности либр желания, сделать это можно также онлайн.

"Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите "Заказать карту", – сообщили в "Привате".

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.