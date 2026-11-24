Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 69,8 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 27 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

"Укрстройинвестбанк".

"На этой неделе (23-27 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 2 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 69,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: почти на 62 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 7,4 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 0,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Украинцам ограничили снятие наличных

Тем временем, в украинских банках действуют обязательные ограничения на снятие налички. По ним, клиенты не смогут снять больше определенной суммы за конкретное время. При этом лимиты каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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Как сообщили в самом банке, лимиты действуют и на снятие через ПриватБанк наличности с карт других банков. Стандартное ограничение составляет 20 тыс. грн:

в кассах банка эту сумму можно снять либо за 1 раз, либо в течение суток;

в банкоматах – либо за 1 раз, либо в течение 3 часов.

При этом стоит помнить: банк-владелец карты может выставлять собственные индивидуальные ограничения. А потому при снятии наличных сначала стоит их уточнить.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

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