В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 ноября) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- РВС Банк;
- "Мегабанк";
- "Укрстройинвестбанк".
"На этой неделе (9-13 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: почти на всю заявленную сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 5,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
- на 6,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
- на 0,005 млн грн – ценные бумаги.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
С украинцев начали списывать по 150 грн
Тем временем, государственный Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех. Как сообщили в самом банке:
- Списания будут проводить лишь с тех клиентов, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты.
- Т.е., об обычных карточных счетах, которые используются для получения зарплаты, пенсии, социальных выплат или совершения покупок речь не идет.
"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.