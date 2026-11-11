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В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
2,7 т.
В Украине выставили на продажу активы 5 банков
В Украине выставили на продажу активы 5 банков. Источник: facebook.com/megabank.dnepr

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

  • Проминвестбанк;
  • МР Банк;
  • РВС Банк;
  • "Мегабанк";
  • "Укрстройинвестбанк".

"На этой неделе (9-13 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: почти на всю заявленную сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

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  • на 5,6 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
  • на 6,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • на 0,005 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

С украинцев начали списывать по 150 грн

Тем временем, государственный Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех. Как сообщили в самом банке:

  • Списания будут проводить лишь с тех клиентов, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты.
  • Т.е., об обычных карточных счетах, которые используются для получения зарплаты, пенсии, социальных выплат или совершения покупок речь не идет.

"Информируем, что в соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (без карты), утвержденные постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года №124 (с изменениями и дополнениями). Согласно утвержденным изменениям стоимость обслуживания неактивных текущих счетов (без карты) вырастет до 150 грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

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Банковская системаУкраинабанкбанковская картаОщадбанкФонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)
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