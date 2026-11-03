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В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
2,8 т.
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков
В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков. Источник: facebook.com/irbank.ua

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

  • Проминвестбанк;
  • МР Банк;
  • РВС Банк;
  • "Мегабанк";
  • "Укрстройинвестбанк".

"На этой неделе (2-6 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 20,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

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Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: почти на всю заявленную сумму на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

  • на 22,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
  • на 6,7 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;
  • на 0,005 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

Украинские банки позакрывали отделения

В то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

В топ-5 учреждений по количеству закрытых отделений – кроме Ощадбанка, Райффайзена и ПриватБанка – вошли также Укрэксимбанк и ТАСкомбанк. Они закрыли по 5 отделений.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Правекс Банк" сменил название на "Интеза Санпаоло Банк". Ребренлинг произошел 30 рктября. Причина – подчеркивание приналежности учреждения к международной финансовой группе Intesa Sanpaolo, в которую оно входит с 2008 года. Впрочем, на клиентов банка это не должно никак повлиять – они продолжат пользоваться деньгами на счетах на прежних условиях.

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Банковская системаУкраинабанкПриватБанкОщадбанкФонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ)
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